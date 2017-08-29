Yakolev YAK-40 Zhukosvsky'de pistten çıktı

Edinilen bilgilere göre, Yak-40 tipi uçağın eğitim uçuşunda olduğu ve uçuşu tamamlayıp inişe geçtiği sırada pistten çıktığı belirtildi.



Irkup Corporation'a ait uçakta sadece 3 mürettebat olduğu ve kazada yaralanan olmadığı açıklandı.