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Yakolev YAK-40 Zhukosvsky'de pistten çıktı

Moskova'nın Zhukosvsky Havalimanı'nda Yakolev YAK-40 tipi uçağın pistten çıktığı belirtildi.

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Edinilen bilgilere göre, Yak-40 tipi uçağın eğitim uçuşunda olduğu ve uçuşu tamamlayıp inişe geçtiği sırada pistten çıktığı belirtildi.

Irkup Corporation'a ait uçakta sadece 3 mürettebat olduğu ve kazada yaralanan olmadığı açıklandı.

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