Yemen'de ABD'nin V-22 Osprey'i sert indi F-16'lar imha etti

Yemen’de Al Bayda bölgesinde El Kaide terör örgütüne karşı yapılan operasyon sırasında Osprey modeli uçağın sert iniş yaptığı belirtildi.



Sert inen V-22 Osprey F-16'lar tarafından düzenlenen hava saldırısı sonrası bu hale geldi..



Yaşanan sert iniş sonrasında Osprey modeli uçak kullanılamaz hale gelirken, bir Amerikan askerinin hayatını kaybettiği 3 askerinde yaralandığı rapor edildi.



Yaşanan olay sonrasında Av Safety bilgilerine göre, sert iniş sonrası kullanılamaz hale gelen Osprey’in ABD F-16’ları tarafından hava harekatıyla imha edildiği belirtildi.



Osprey'in iniş esnasında yerden açılan ateş sonucu düşürüldüğü de iddia edilirken, bu bilgi resmi makamlar tarafından teyit edilmedi.