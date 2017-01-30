Yemen'de ABD'nin V-22 Osprey'i sert indi F-16'lar imha etti
ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing V-22 Osprey tipi uçağı Yemen’de operasyon esnasında sert iniş yaptı.
Yemen’de Al Bayda bölgesinde El Kaide terör örgütüne karşı yapılan operasyon sırasında Osprey modeli uçağın sert iniş yaptığı belirtildi.
Sert inen V-22 Osprey F-16'lar tarafından düzenlenen hava saldırısı sonrası bu hale geldi..
Yaşanan sert iniş sonrasında Osprey modeli uçak kullanılamaz hale gelirken, bir Amerikan askerinin hayatını kaybettiği 3 askerinde yaralandığı rapor edildi.
Yaşanan olay sonrasında Av Safety bilgilerine göre, sert iniş sonrası kullanılamaz hale gelen Osprey’in ABD F-16’ları tarafından hava harekatıyla imha edildiği belirtildi.
Osprey'in iniş esnasında yerden açılan ateş sonucu düşürüldüğü de iddia edilirken, bu bilgi resmi makamlar tarafından teyit edilmedi.
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