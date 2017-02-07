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Yeni dronenin tasarımı yarasadan

ABD’de geliştirilen yeni bir insansız hava aracının tasarımında yarasalardan ilham alındı.

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ABD’deki Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü ve Illinois Üniversitesi’nin üzerinde çalıştığı yeni insansız hava aracı (drone) yarasalardan ilham alınarak yapıldı.

85 gram ağırlığındaki Bat Bot adı verilen insansız hava aracının iskeleti karbon fiberden yapıldı.

Dışı ise silikon bazlı bir zarla kaplandı. Yarasaların kanatlarındaki gibi 40 eklemi olmasa da 3 boyutlu yazıcıyla yapılmış 9 eklemi bulunuyor.

Drone’un geliştiricisi ABD’deki Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden Soon-Jo Chung, icadı hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Yarasaların uçuşunu katı bir şekilde taklit etmeye çalışmıyoruz. Bütün drone’ların ileride yarasa gibi gözükmesi gerektiğini iddia etmiyoruz. Söylemeye çalıştığımız şey şu: Eğer yarasaların nasıl uçtuğunu anlarsak, belki uçaklar ya da diğer hava araçları için bu uçuş mekanizmalarının bir kısmını kullanabiliriz.”

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