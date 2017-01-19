Yeni nesil MİG-35 test uçuşlarına başlıyor

Rus İzvestiya gazetesinin hem Savunma Bakanlığı hem de Rusya uçak sanayi kaynaklarına dayandırdığı haberde, kara ve hava hedeflerini aynı performansla etkisiz hale getirebilen çok işlevli savaş uçağının hazır olduğu ve önümüzdeki şubat ayının başında test uçuşlarına başlanacağını bildirdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin daha önce yaptığı açıklamada MiG-35 test uçuşlarına ocak ayı içinde başlanacağını bildirmişti.

İzvestiya’nın sunum ve testlerin başlangıcı hakkında aktardığı bilgiyi doğrulayan kaynaklar, uçakların elektronik aksamında bulunan birtakım eksiklerin kısa sürede aşılmasının ardından şubat başında test uçuşlarına başlanmasının beklendiğini ifade etti.

Rus hava kuvvetlerinde yaygın olarak kullanılan MiG-29 uçaklarının geliştirilmiş ve hafifletilmiş bir modeli olan yeni nesil MiG-35’lerin 2018-2020 yıllarında da Rus ordusuna teslim edilmesi hedefleniyor.

NATO'daki kod adı Fulcrum-F olan çok işlevli avcı uçağı, düşman hava sahasına girmeden her türlü hedefi hassas silahlarla vurmak için tasarlandı.

MiG-35'ler, 17 bin metre uçuş tavanına sahip ve yüksek irtifada saatte 2.400 km hıza ulaşabiliyor.

5. nesil haberleşme ve nişan alma sistemlerine sahip olan uçak, KAB-500 bomba, Kh-35 gemisavar füze, güdümsüz füze, Kh-29T havadan karaya füze, Kh-31A gemisavar füze, Kh-31P anti radar füze, Kh-25ML havadan karaya füze, serbest düşüş bomba, R-73 kısa menzilli füze, RVV-AE orta menzilli havadan havaya füze, R-27 havadan havaya güdümlü füze atma kabiliyetine sahip.