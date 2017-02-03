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Yıllık kapasitesi yeni terminal ile 20.5 milyon olacak

Uluslararası havalimanı Domodedovo’nun yeni terminalinin inşaatının ilk üç aşama projesinin onaylandığı bildirildi.

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Rusya Devlet Denetleme Kurulu (Glavgosekspertiza)’nın resmi sayfasından yapılan açıklamada, havalimanının üçüncü terminali, birinci terminalin devamı olarak kurulacak.

Dolayısıyla yolcular yeni terminalin gidiş ve dönüş salonlarına, otopark alanına ve Aeroexpress trenlerine en kısa yolla ulaşabilecek.

İnşaatın üç aşaması tamamlandıktan sonra 3. terminalin yıllık kapasitesinin 13,6 milyon kişi, inşaatın bitirilmesinden sonra da 20,5 milyon kişi olması planlanıyor.

Hatırlanacağı üzere geçen Eylül ayında Domodedovo havalimanı sahibi Dmitriy Kamenşik 2018 yılının başında havalimanının 2. terminalinin devreye gireceğini açıkladı.

Alanı 232,4 bin metrekare olan 2. terminalin inşaatının değeri 32 milyar ruble, yıllık kapasitesinin ise 60 milyon kişi olması planlanıyor.

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