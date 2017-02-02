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Yogyakarta Havaalanı'nda uçak pistten çıktı

Garuda Indonesia’nın Jakarta-Yogyakarta seferini yapan uçağı iniş esnasında pistten çıktı.

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Jakarta’dan havalanan B737-800 tipi uçağın iniş esnasında muhtemel olarak olumsuz hava koşulları yüzünden pistten çıktığı belirtildi.

Uçağın iniş yaptığı esnada bölgede şiddetli yağış olduğu bilgisi verilirken, yolcuların terminale alındığı ve yaralalan olmadığı açıklandı.

Yaşanan kaza yüzünden Yogyakarta meydanını ise uçuşlara kapandığı ve gelen uçakların başka havalimanlarına yönlendirildiği bilgisi verildi.

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