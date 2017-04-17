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Yolcular kendi boardinglerini yapacak

British Airways, Londra Heathrow Havalimanı’nda yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

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Uçağa geçiş kapılarında yolcular bundan böyle biniş boardinglerini tamamen kendisi yapacak.

Şu anda test aşamasında olan yeni uygulamada güvenlik kontrolünden geçen yolcular uçağa geçiş kapısında yüz taramasına girecek.

Biniş kartlarını sisteme taratan yolcuların yüzleri dijital olarak daha önce kaydedilen  verilerle eşleşirse uçağa geçebilecek.

İlk kez Haziran 2016’da denen sistem, Heathrow Terminal 5’te ilk üç biniş kapısında devreye alındı.

Yıl içerisinde tüm terminalde yaygınlaşacak olan sistemin uçağa binişleri hızlandırırken, diğer havalimanlarına oranla daha gelişmiş olduğu açıklandı.

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