Yücel Besim Aladağ Malatya'ya tayin oldu
Malatya’ya tayin olan Tokat Havalimanı Müdürü Yücel Besim Aladağ, Vali Cevdet Can’a veda ziyaretinde bulundu.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Tokat Havalimanı Müdürlüğü görevini yürütmekte iken, Malatya Havalimanı Müdürlüğü görevine tayin olan Yücel Besim Aladağ, Vali Cevdet Can’a veda ziyaretinde bulundu.
Havalimanı Müdürü Aladağ’a Tokat’taki hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Vali Can, yeni görevinde başarılar diledi.
Vali Can, ziyaretin anısına konuğuna Tokat Valiliği logosu baskılı tabak hediye etti.
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