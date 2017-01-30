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Yunanistan bir an önce uygulanmasını istiyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Yunanistan'a ait Ege adaları yerel yönetiminin, Türkiye'den Rus, Türk ve İranlı turistlerin vizesiz girişi ile ilgili pilot programın bir an önce devreye girmesi için Avrupa Birliği'ne başvurduğunu bildirdi.

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ATOR bildirisinde, Yunanistan Güney Ege Bölge Valisi Yorgos Hatzimarkos'un, mültecilerin akın etmesi nedeniyle hızla azalan turist sayısından ötürü bir çok adanın sallantıda olan ekonomik durumunun düzeltilmesine imkan tanıyacak bu adımın atılması için Avrupa Birliği Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopulos'a çağrıda bulunduğu aktarıldı.

Hatzimarkos, önümüzdeki mart ayında İran vatandaşları, nisanda ise Rus ve Türk turistler için pilot programın başlatılmasını talep etti.

Programın devreye alınması halinde yaz döneminde Türkiye'de bulunacak turistler, Ege sahillerinden Yunan adalarına düzenlenen turlardan faydalanabilecek.

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