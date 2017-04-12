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Yunanistan'a günü birlik geçişler başladı

Türkiye'den Yunanistan'a günübirlik geçişler Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeniden başladı.

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Avrupa Birliği'nin Türkiye ile Yunanistan arasındaki kapı vize uygulaması iptal edilerek günübirlik geçişleri yasaklamasından 3 ay sonra Atina yönetimi, günübirlik geçişleri tekrar başlattı.

Mayıs ayında hareketlenmesi beklenen feribot seferleri bugün sabah saatlerinde başladı.

Yaklaşık 200 yerli ve yabancı turist günübirlik vize alarak Yunanistan'ın Kos Adası'na geçti.

Geçtiğimiz günlerde İsrail'den gelen turistler de Yunanistan adasına feribot ile geçiş yaptı.

Kapı vize uygulamasının yeniden yürürlüğe girmesiyle birlikte Türk vatandaşları Yunanistan adalarına en fazla 14 günlük geçiş yapabilecek.

Kapı vize uygulamasıyla Yunanistan'a geçiş yapanların başka Avrupa ülkelerine geçiş yapamayacağı öğrenildi.

Yunan vatandaşları da aynı şekilde Türkiye'ye giriş yapabilecek.

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