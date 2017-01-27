Zonguldak Havalimanı, açılması için çalışmalar sürüyor

Zonguldak Platformu, Avrupa Zonguldaklılar / Karaelmaslılar Derneği ile birlikte son 2 aydır Ankara ve İstanbul’da yetkililerle görüşerek havaalanın yurt içi seferlere açılması konusunda ısrarlarını dile getirdi.



3 İlin Milletvekilleri, Bakan Ve Thy Genel Müdürü İle Görüşüldü



Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu Milletvekilleriyle Ankara’da tek tek görüşen Avrupa Zonguldaklılar / Karaelmaslılar Derneği Başkanı Mehmet Karakulak ve Zonguldak Platformu Sözcüsü Osman Sav, TBMM eski Başkanı Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin aracılığıyla THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar aracılığıyla da Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile görüştü.



Hazırlattığı araştırmada “Bölge halkı ‘Şiddetle’ uçmak istiyor” sonucu çıkmasına rağmen bilgi kirliliği ve bölgenin bütünlük gösterememesi nedeniyle gerçekleşmeyen talep en yüksek mercilere tekrar iletildi.



THY’nin A319 uçağının rahatlıkla inebileceğinin tespit edildiği Zonguldak Havaalanına seferlerin başlayacağı sözü alındı.



Zonguldak Havaalanından yurt içi seferlerin en geç Nisan 2017 tarihinde tekrar başlatılmasıyla ilgili girişimler sıklaştırılırken son gelişmeler bölge halkını umutlandırdı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere daha önce verilen sözlerin hatırlatıldığı görüşmenin sonunda “Verilen sözler yerde kalmayacak” mesajı verildi.



Karabük ve Bartın ilk defa işin içinde



Avrupa Zonguldaklılar / Karaelmaslılar Derneği ve Zonguldak Platformu girişimleriyle Bartın ve Karabük Milletvekilleri başta olmak üzere önde gelen yetkililer de işin içine girdi ve Çaycuma’daki havaalanın işlemesiyle ilgili talepte bulunmaya başladı.



Bilgi kirliliği düzeltildi



Görüşmelerde Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı zamanında 26 Nisan 2016 tarihinde “Yolcu olmadığı gerekçesiyle” uçulamadığını açıklayan Başbakan Binali Yıldırım dahil bir çok kişinin bilgi kirliliği içinde olduğunun tespit edildiği görüşmelerde doğru bilgiler aktarıldı.



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin yolcu potansiyelinden ziyade tamamen “Risk seviyesi yüksek” gerekçesiyle uçulamadığını söylemesi üzerine Zonguldak Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, ZONHAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Kahya ile birlikte gidilen Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan’dan İniş Kontrol Cihazı (ILS) talep edildi.



Cihaz için anında talep verilmesi umutların daha da artmasına neden oldu.



Son aşamada cihazın Zonguldak Havaalanında denenmesi ve akabinde de THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile tekrar görüşülüp sonuca bağlanması amaçlanıyor.