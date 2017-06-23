100 milyonluk dev proje başladı
Taban mülkiyeti ve inşaat maliyetiyle birlikte 100 milyon TL değerindeki yatırım tamamlandığında, başkentin en kapsamlı yaşam ve spor kompleksi olacak.
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, merkezin özellikleri hakkında bilgi vererek, şunları söyledi: “Yapımına başlamadığımız kompleksimiz, ilçemizin tamamına hizmet edecek 7’den 77’ye toplumun tüm kesimlerinin yararlanabileceği büyük bir yatırımdır. Kompleks bünyesinde kapalı yüzme havuzu, 2500 kişilik spor salonu, emekli dinlenme evi, Etimesgut Belediyespor antrenman tesisleri, etiSEM derslik ve atölyeleri, futbol, basketbol, voleybol sahaları ile cami ve yeşil alan düzenlemeleri yer alacak. Yalnız ilçemizin değil, Ankara’mızın en güzel tesislerinden birisi olacaktır. Nüfusu 600 bine ulaşan ilçemizin yaşam kalitesini daha da artıracak bu merkezimizi en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine açmayı planlıyoruz.”
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