11 yıllık hayalet binaya yıkım

Ankara’nın en büyük kültür merkezlerinden biri olan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nin yanında bulunan ve görüntü kirliliğine sebep olan binanın yıkımına başlandı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 266’ıncı Cadde’de bulunan ve mahalle sakinlerinin şikayetlerine sebep olan harabe bina, Yenimahalle Belediyesi’nin girişimleriyle mülk sahibi tarafından yıkıldı. 17 katlı binanın yıkım çalışmalarını inceleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İlçe genelinde bu tür yapıların yıkımı için çalışmalar yapıyoruz. Ekiplerimiz tarafından tespit edilen binalar ivedi bir şekilde yıkılıyor. Bu bina da Yenimahalle’nin en güzel bölgelerinden birinde görüntü kirliliği yaratıyordu. Uzun uğraşlar sonunda belediyemizden alınan izinle mülk sahibi tarafından binanın yıkımına başlandı” dedi.

11 YILDIR BEKLİYORDU

Mahkemelik olması sebebiyle bitirilemeyen bina 11 yıldır atıl vaziyette duruyordu. Başkan Fethi Yaşar, “Binada yapılan incelemede yıkılmasının daha uygun olacağına karar verdik. İnşaat sahipleri ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde binanın yıkımına izin verdik” diye konuştu.