Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

112 Acil Çağrı Merkezi’ne Bakan denetimi

112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acil aramaların tek merkezde ve tek numara altında toplanmasıyla daha hızlı hizmet verileceğini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 

Yapılan incelemelerin ardından Bakan Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezinde yetkililerden bilgi aldı. Ankara'da kamu kurumlarınca yürütülen tüm acil çağrı merkezlerinin tek çatı altında toplandığı belirtildi.  '112 Acil Çağrı Merkezi', 110 itfaiye, 112 Hızır Acil, 155 Polis İmdat ve 156 Jandarma ile diğer zaruri numaraların tek merkezde ve tek numara altında toplanıldığı 7/24 esasına göre etkin ve verimli bir şekilde hizmet sunacağı ifade edildi. 

112 Acil Çağrı Merkezi sisteminin, vatandaşların acil durum çağrısı yapması halinde, birden çok numara yerine tek bir numarayla ulaşmalarını sağlayarak acil yardım çağrısı alındıktan sonra en kısa sürede olay mahalline ya da acil durumdaki kişiye ulaşabileceği ifade edildi. 

Ziyarette İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Ankara Valisi Ercan Topaca, İller İdaresi Genel Müdür Vekili Ömer Toraman, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Hasan Aydınlık, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ömer Ulu, Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından sorumlu Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir yer aldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boğaz'ın anayasası olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boğaz'ın anayasası olsun

Sumo güreşinde büyük şampiyon Kisenosato oldu

Sumo güreşinde büyük şampiyon Kisenosato oldu

Donald Trump'a benzetilen bir çöp kutusu viral oldu

Donald Trump'a benzetilen bir çöp kutusu viral oldu

İşte Oscar'ın en iyi film adayları

İşte Oscar'ın en iyi film adayları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA