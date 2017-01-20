12 bin hasta yakınına şefkat evi

2016 yılı içinde 12 bin 71 hasta ve hasta yakınına hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, 12 yıldır devam eden bu hizmetiyle, hasta ve hasta yakınlarına barınma, ulaşım ve beslenme imkanı sağlıyor. içinde banyosu, tuvaleti bulunan özel odalarıyla, güvenli, hijyenik ve konforlu barınma imkanı sağlayan şefkat evleri'nde bugüne kadar 116 bin 81 hasta ve yakınını ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, konuklarına sağladığı ücretsiz yemek, servis, rehberlik, danışmanlık ve kültürel hizmetleriyle de moral desteğinde bulunuyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen ve kalacak yeri olmayan hastalar ile yakınları, şefkat evleri sayesinde hastane bahçelerinde, banklarda, parklarda kalmak zorunda kalmıyor.