Sosyal yardım hizmetleriyle Türkiye’deki birçok belediyeye de örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 158 bin aileye yardım elini uzattı.

İçerisinde çeşitli gıda ve temizlik malzemeleri bulunan yardım paketleri, ekipler tarafından 25 ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar ulaştırıldı. İhtiyaç durumuna göre yılda 2-3 kez ailelere ulaştırılan paketler bizzat hak sahibinin konutlarına teslim edilirken, olası bir karmaşanın da önüne geçildi. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri, maddi durumu yetersiz olan aileler için bu yardım paketlerinin büyük önem taşıdığını belirterek, bugüne kadar 1 milyon 684 bin 878 aileye yardım ulaştırıldığını bildirdi. Bir takımı 62,5 kilo ağırlığında 5 paket halinde olmak üzere bir yılda 300 bin takım gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulunduklarını belirten yetkililer, bugüne kadar 4 milyon 658 bin 650 takım gıda ve temizlik malzemesi yardım yaptıklarını ifade ettiler.

Sosyal yardımlar, Ankara il sınırlarında yaşayan ve TÜİK verilerine göre yoksulluk sınırı altında olan vatandaşlara belli kriterler değerlendirildikten sonra elden yapılıyor. Yardım almak isteyen Başkentliler, nüfus cüzdanı ve fakirlik ilmühaberi ile Etlik Osmanlı İş Merkezi, Çubuk ve Sincan’daki başvuru merkezlerinden birine şahsen başvuru yapıyor.