17 bin aileye ekmek
Ankara Büyükşehir Belediyesi, her gün ihtiyaç sahibi 17 bin 362 aileye ekmek yardımında bulunuyor. 20 yıldır sürdürülen yardımlar kapsamında, dar gelirlilere bugüne kadar 270 milyon 335 bin ekmek ulaştırıldı.
Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen, fırından yeni çıkmış taze ekmekler, her gün belli saatlerde, Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından mağdur durumdaki ailelere, yaşlı ve kimsesiz kişilere, engellilere ve ailelerine dağıtılıyor. Ekmekler, dağıtım noktalarında bizzat hak sahibine, ailede bulunan kişi sayısına göre teslim edilerek, yaşanabilecek bir karmaşanın da önüne geçiliyor.
UZMANLAR BELİRLİYOR
Yetkililer, yardım yapılacak ailelerin, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı uzmanları tarafından yapılan incelemeler sonucu belirlendiğini kaydederek, ailelerin yardımlardan yararlanması için gerekli şartları şöyle sıraladı: “Ankara mücavir alan sınırları dâhilinde oturuyor olmak, ailenin gelirinin TÜİK yoksulluk sınırları altında olması, sosyal inceleme sonucunda yardım komisyonun belirlediği puanlama sisteminde belirlenen puanı almış olmak.”
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