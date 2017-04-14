1905 AGS’den hatıra ormanı

Organizasyona katılan isimler arasında; GS Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 1905 AGS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru ile birçok dernek üyesi ve aileleri vardı. 1905 AGS Başkanı Özüdoğru yaptığı açılış konuşmasında; “Bugün bizim için çok anlamlı bir gün. Artık bizlerin bir fidanı, bir ağacı olacak. Dernek olarak 160 üyemiz var ve her geçen gün Ankara’da varlık gösteren, yapmış olduklarıyla anılan bir dernek olma içindeyiz” diye konuştu.