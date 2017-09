2. El aracın gözdesi dizel

Next Medya İletişim tarafından Otonomi’de gerçekleştirilen 2. El Araç Piyasası’nda Tüketici Tercihleri Araştırması ile Merkez’de faaliyet gösteren galerilerin son bir yılda satışını yaptıkları tür, marka, model yılı, yakıt türü, vites türü ve diğer özelliklerine göre dağılımı belirlendi. Araştırma, ikincil piyasada tüketici tercihlerine ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Otonomi işyerlerinin verdiği yanıtlara göre, satışı gerçekleştirilen araçların yüzde 78,6 ile en büyük bölümünü otomobiller oluşturdu. Buna göre satılan her motorlu taşıttan yaklaşık yüzde 79’u otomobil. Bunu yüzde 8,7 payla Arazi taşıtları, SUV ve pick up türü araçlar izledi. Satışlarda minivan ve panelvan tipi araçlar ile ticari araçlar yüzde 4,4, klasik araçlar yüzde 2,2, diğer araçlar da toplamda yüzde 1,7 pay aldı.

ALICININ GÖZDELERİ

Otonomi’de satılan araçların yaklaşık dörtte birinin 2-3 yaşında olduğu belirlendi. Araçların yakıt türlerine göre dağılımına bakıldığında alıcıların yarıdan fazlasının dizel araçları tercih ettiği görüldü. Referans dönemde satılanların yüzde 56 ile en büyük bölümünü dizel yakıt kullanan araçlar oluşturdu. Halk arasında “tüplü” diye bilinen LPG tankı taktırılmış benzinli araçların payı yüzde 23,3 olurken, salt benzin tüketen araçların payı yüzde 20,7’de kaldı. Araçların vites tipine göre dağılımına bakıldığında yarı otomatik ve otomatik araçların payının önemli bir düzeye ulaştığı görüldü. Referans dönemde satılanların yüzde 47,3’le en büyük bölümünü manuel vitesli araçlar oluşturdu. Otomatik vites araçların payı yüzde 30,7, yarı otomatik olanların payı da yüzde 22 olarak belirlendi. Satılan her 100 araçtan yaklaşık 60’ının motor silindir hacmi 1.600 cc ve altında bulunuyor.

RENKTE TERCİH BEYAZ

Alıcıların en fazla beyaz ve siyah renkte araçları tercih ettiği belirlendi. Referans dönemde satışı gerçekleştirilen araçlar içinde en büyük grubu yüzde 28,6 ile beyaz renkli araçlar oluşturdu. Siyah renkte araçlar da yüzde 15,4’le ikinci sırada yer aldı. Bunları yüzde 9,6 oranı ile bej, yüzde 9’la gümüş gri, yüzde 8,2 ile gri, yüzde 7,5’le füme, yüzde 4,5 oranlarıyla mor ve kırmızı, yüzde 2,5 oranıyla lacivert, yüzde 2,4 oranıyla borda, yüzde 1,9’la mavi, yüzde 1,7 ile şampanya ve yüzde 1,5 oranıyla kahverengi araçlar izledi. Diğer renklerdeki araçların toplam payı ise yüzde

2,8 olarak gerçekleşti.