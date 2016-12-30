Ekonomi Bakanlığı tarafından başlatılan Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında ATO’nun medikal sektöründe ihracatı yüzde 86 oranında bir artış gösterdi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Meclis Başkanı Nuri Gürgür, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleriyle birlikte Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’yi makamında ziyaret etti. Üç yıldan bu yana Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda kanaviçe işler gibi titizlikle çalıştıklarını anlatan Bakan Zeybekci, ihracatın yüzde 48,5’i, ithalatın yüzde 41’i, doğrudan yabancı sermaye girişinin de yüzde 65’inin AB’den gerçekleştirildiğini bildirdi. Sadece sanayi ürünleriyle ilgili bir Gümrük Birliği’nin sürdürülebilir olmayacağının altını çizen Zeybekci, sürdürülen müzakerelerle kapsamın, hizmet sektörü, tarım, gıda ve kamu alımları ile genişletileceğini söyledi. Zeybekci, yapılacak güncellemeyle Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin karar alma mekanizmalarında söz sahibi ve üçüncü ülkelerle imzalanacak anlaşmalara taraf olacağını ifade etti.

ÜST SINIR 100 BİN TL

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da yaptığı konuşmada, yeni yönetim olarak yürüttükleri çalışmalar ve projeleri hakkında bilgi verdi. Nefes Kredisi’ne Türkiye’de en büyük katkıyı sağlayan oda olduklarını kaydeden Baran, “Üyelerimiz için 1 milyar liralık bir kredi hacmi oluşturduk. Üst sınırı da 100 bin TL olarak belirledik. Böylelikle 20 bin ATO üyesi nefes alabilecek” dedi. İhracatı artırmak amacıyla Yurt Dışı Fuar Teşviki Projesi uyguladıklarını da bildiren Başkan Baran, yüzde 50 olan teşvik oranını 2017 yılında yüzde 70’e yükseltmek istediklerini söyledi.