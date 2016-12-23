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200 TL’ye iphone kazanma şansı

Ankara Oran’da her yönüyle cazibe merkezi haline gelen One Tower AVM, Apple marka cep telefonları 200 TL’lik alışveriş karşılığı hediye ediyor.

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Teknolojik ürünlerden, giyime kadar onlarca ilgi çeken hediyenin yer aldığı kampanyada, şüphesiz en fazla ilgi çeken hediyelerden biri yeni nesil Iphone cep telefonları oldu. AVM yetkilileri düzenlenen sıra dışı kampanyaya beklediklerinin ötesinde talep geldiğini belidttiler, Kampanya, 31 Aralık'ta sona erecek.​

 

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