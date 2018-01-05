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2017’de 386 çift dünya evine girdi

Kahramankazan'da 2017 yılında 386 çift dünya evine girdi.

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Vatandaşları düğün ve cenazeleri başta olmak üzere tüm acı ve tatlı günlerinde yalnız bırakmayan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de 2017’de bir rekora imza atarak 70 çiftin nikâhını kıyarken, bine yakın düğün, nikâh, sünnet ve kına davetine katıldı.

ERDOĞAN HATIRLATMASI 

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de çiftleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak, nikah memurluğu görevini üstlendi. Ertürk, kıydığı nikahlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘çok çocuk’ tavsiyesini çiftlere anımsatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın evlenen çiftlerimize yaptığı çok çocuk tavsiyesini yine kendilerine anımsatıyorum” dedi. 

 

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