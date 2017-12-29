2017’de 85 bin 869 denetim

Zabıta ekipleri vatandaşın daha sağlıklı ve rahat bir şekilde alışverişlerini gerçekleştirmeleri için seyyar denetimlerinden ölçü ayar denetimine, geri dönüşüm çalışmalarından iş yeri denetimlerine kadar birçok kalemde 2017 yılını yoğun mesaiyle geçirdi. Vatandaşın ve esnafın talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen denetimler sonucu 66 bin 165 denetim sorunsuz tamamlanırken, 18 bin 955 denetim sonucu ise esnaf ihtar aldı. Mesai kavramı olmaksızın resmi tatil günlerinde de görevinin başında olan zabıta ekiplerinin, ilçenin huzur ve mutluluğu için yoğun şekilde çalışmalarını devam ettiğini söyleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “2017’yi yoğun bir mesaiyle tamamlayan ekiplerimiz ilçede adeta huzuru tesis etti” dedi.