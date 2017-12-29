Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

2017’de 85 bin 869 denetim

Mamak Belediyesi Zabıta Ekipleri, 2017 yılında 85 bin 869 işlem gerçekleştirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Zabıta ekipleri vatandaşın daha sağlıklı ve rahat bir şekilde alışverişlerini gerçekleştirmeleri için seyyar denetimlerinden ölçü ayar denetimine, geri dönüşüm çalışmalarından iş yeri denetimlerine kadar birçok kalemde 2017 yılını yoğun mesaiyle geçirdi. Vatandaşın ve esnafın talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen denetimler sonucu 66 bin 165 denetim sorunsuz tamamlanırken, 18 bin 955 denetim sonucu ise esnaf ihtar aldı. Mesai kavramı olmaksızın resmi tatil günlerinde de görevinin başında olan zabıta ekiplerinin, ilçenin huzur ve mutluluğu için yoğun şekilde çalışmalarını devam ettiğini söyleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “2017’yi yoğun bir mesaiyle tamamlayan ekiplerimiz ilçede adeta huzuru tesis etti” dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İsrail, evleri 123. kez yerle bir etti

İsrail, evleri 123. kez yerle bir etti

60 yıllık iki arkadaş kardeş olduklarını öğrendi

60 yıllık iki arkadaş kardeş olduklarını öğrendi

Garaja hurda olarak girdi ama...

Garaja hurda olarak girdi ama...

O şimdi bütün dünyanın tanıdığı biri

O şimdi bütün dünyanın tanıdığı biri

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Kritik toplantı sona erdi! Asgari ücret açıklandı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA