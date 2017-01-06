“2017’de reformlar hız kazanmalı

15 Temmuz Darbe Girişimi başta olmak üzere yurt içinde, komşu ülkelerde ve dünyada meydana gelen pek çok olayın, gelişmenin ve belirsizliğin ülkemizde yaşamın her alanını olumsuz etkilediğini bildiren Çınar, şöyle dedi Çınar, güçlü Türkiye için en çok ihtiyaç duyulan unsurlardan birinin de güçlü ekonomi olduğunu anımsatarak, hedefin hızlı ve sürdürülebilir bir büyüme için her alanda ihtiyaç duyulan reformların hız kazanması gerektiğini söyledi.