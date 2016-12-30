“2017’de sıkıntılara birlikte göğüs gerelim”

Allıoğlu, mevcut koşulların yansımalarının 2017’de de devam edeceğini belirterek, “Bir olmaya, birlik olmaya devam edersek, sorunları aşarız” dedi. Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Başkan M.Nezih Allıoğlu, 2016 yılının, meydana gelen tüm kötü olaylarda birlik olmanın önemini bir kez daha hatırlatan bir yıl olduğunu ifade etti. 2016’nın sadece Türkiye’de değil dünyada yaşanan gelişmeler bakımından da tarihe geçtiğini vurgulayan Allıoğlu, “Ülkemizde ne yazık ki yine patlayan bombalar, terör saldırıları, kaybettiğimiz insanlar, hain darbe girişimi ve sınır ötesi operasyon gibi çok önemli meselelerle bir yılı geride bıraktık. Ekonomiden siyasete, yargıdan güvenliğe kadar toplumsal yaşamın tüm kurumları olumsuz etkilendi” dedi.

BİR VE BİRLİK OLALIM

2016’nın ülkemiz açısından en önemli olayının, Türkiye’yi bir karanlığa, uçurumun kenarına iten 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu kaydeden Başkan Allıoğlu, “Yeni dönemde bu konularda gereken adımların atılacağına yürekten inanıyor, bir olmaya, birlik olmaya devam ettiğimiz sürece 2017 ve sonrasında da sorunların üstesinden geleceğimizi biliyoruz” dedi.