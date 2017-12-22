2018’in ödülü yeni otomobil

Nata Vega Outlet AVM, ziyaretçilerine 29 Ekim-15 Şubat tarihleri arasında toplamda gerçekleştirdikleri her 150 TL’lik alışveriş için bir çekiliş hakkı kazandırıyor.

Ziyaretçiler, kazandıkları çekiliş hakkıyla büyük ödül olan ve sıra dışı tasarıma sahip 2017 model Toyota C-HR Hybrid kazanma şansı yakalayacaklar. Kampanyaya başladığı günden itibaren yoğun ilgi gören alışveriş merkezi ziyaretçileri kayıt noktasında uzun kuyruklar oluşturuyor.