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2018’in ödülü yeni otomobil

Türkiye'nin en büyük ve ziyaretçi sayısı en yüksek alışveriş merkezlerinden olan Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi ziyaretçilerine yeni yılda otomobil kazandıracak.

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Nata Vega Outlet AVM, ziyaretçilerine 29 Ekim-15 Şubat tarihleri arasında toplamda gerçekleştirdikleri her 150 TL’lik alışveriş için bir çekiliş hakkı kazandırıyor. 

Ziyaretçiler, kazandıkları çekiliş hakkıyla büyük ödül olan ve sıra dışı tasarıma sahip 2017 model Toyota C-HR Hybrid kazanma şansı yakalayacaklar.   Kampanyaya başladığı günden itibaren yoğun ilgi gören alışveriş merkezi ziyaretçileri kayıt noktasında uzun kuyruklar oluşturuyor. 

 

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