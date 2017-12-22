2018’in ödülü yeni otomobil
Türkiye'nin en büyük ve ziyaretçi sayısı en yüksek alışveriş merkezlerinden olan Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi ziyaretçilerine yeni yılda otomobil kazandıracak.
Nata Vega Outlet AVM, ziyaretçilerine 29 Ekim-15 Şubat tarihleri arasında toplamda gerçekleştirdikleri her 150 TL’lik alışveriş için bir çekiliş hakkı kazandırıyor.
Ziyaretçiler, kazandıkları çekiliş hakkıyla büyük ödül olan ve sıra dışı tasarıma sahip 2017 model Toyota C-HR Hybrid kazanma şansı yakalayacaklar. Kampanyaya başladığı günden itibaren yoğun ilgi gören alışveriş merkezi ziyaretçileri kayıt noktasında uzun kuyruklar oluşturuyor.
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