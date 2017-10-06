23 şehrin yatırım adresi Ankara
Başkent ve çevresinde büyük ölçekli gayrimenkul yatırım çalışmaları yapan Onursal Gayrimenkul Geliştirme AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Onur Öngün, TÜİK’in Ağustos ayında Ankara’nın yüzde 10,5 konut satış payı ile yüzde 15,6’lik paya sahip İstanbul’un ardından ikinci sırada yer aldığını, reel anlamda Ankara’nın 3 kat daha kalabalık İstanbul’dan daha fazla konut satışı olduğunu kaydetti.
Konut gibi arsa değerinin de son 10 yıl içinde en fazla artış gösterdiği illerin başında Ankara’nın geldiğini ifade eden Onur Öngün, şunları söyledi: “Ankara gayrimenkuldeki bu artışı sadece kent merkezinde ikamet edenlerle yakalamıyor. Başkent son dönemde gerek ulaşım ağları gerekse sektörel gelişimleri, üniversiteleri vs. çok sayıda alanda çekim merkezi oldu.”
Onur Öngün, Ankara’nın cazibe merkezi olmasının her bölümde değer artışına yol açtığını da ifade ederek, “Kentin güneyi, kuzeyi, batısı, doğusu her alanında gelişim var. Böylesi bir değerleme bırakın Türkiye’yi dünyada çok ender görülüyor. Ankara’nın geleceğinin daha da parlak olduğuna inanıyoruz” dedi.
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