23 şehrin yatırım adresi Ankara

Konut gibi arsa değerinin de son 10 yıl içinde en fazla artış gösterdiği illerin başında Ankara’nın geldiğini ifade eden Onur Öngün, şunları söyledi: “Ankara gayrimenkuldeki bu artışı sadece kent merkezinde ikamet edenlerle yakalamıyor. Başkent son dönemde gerek ulaşım ağları gerekse sektörel gelişimleri, üniversiteleri vs. çok sayıda alanda çekim merkezi oldu.”

Onur Öngün, Ankara’nın cazibe merkezi olmasının her bölümde değer artışına yol açtığını da ifade ederek, “Kentin güneyi, kuzeyi, batısı, doğusu her alanında gelişim var. Böylesi bir değerleme bırakın Türkiye’yi dünyada çok ender görülüyor. Ankara’nın geleceğinin daha da parlak olduğuna inanıyoruz” dedi.