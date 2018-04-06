230 konut sahibine teslim edildi

Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında yer alan Keçiören ve Altındağ’daki toplam 230 konut noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile hak sahiplerine teslim edildi. Gençlik Parkı Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu’nda yapılan kura çekiliş törenine, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yunus Aluç ile Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı İbrahim Hayri Korkmaz da katıldı. Keçiören İlçesi 90750 ada 20 parsel ve Altındağ ilçesi 70197 ada 4 parselde yer alan TOKİ konutlarının bayram havasında geçen kura törenini hak sahipleri büyük heyecanla izledi.Kura çekimi öncesi salonu dolduran hak sahiplerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın selamını ileten Genel Sekreter Yardımcısı Aluç, kentsel dönüşüm projelerinde gecekondu sahipleriyle uzlaşma yolunu seçtiklerinin belirterek, “Gecekondusuz bir Başkent için vatandaşlarla ele ele verdik. Bugün de hizmetlerimizi asıl sahipleriyle buluşturuyoruz. Bu süreçte hiç kimseyi mağdur etmemeye gayret sarf ediyoruz. Faaliyette olan kentsel dönüşüm projeleri 30 milyon metrekarelik alanı kapsıyor. Söz konusu projelerde 21 bin gecekonduyu yıktık” dedi.

800 MİLYON TL DESTEK

Kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesinde devletin büyük katkılar sağladığını, kamulaştırma harcamaları başta olmak üzere gecekonduları yıkılan vatandaşlara ayrıca kira yardımı yaptıklarına vurgulayan Aluç, “Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bugüne kadar 180 milyonu kira yardımı olmak üzere yaklaşık 800 milyon lira harcama yapıldı” diye konuştu.