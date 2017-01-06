2.5 milyon çocuğa eğitim desteği

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, kurulduğu günden bugüne 2,5 milyonu aşkın çocuğa eğitim desteği sağladı. Vakıf, bu yıl ise 5 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Yöneticisi Nilüfer Özdemir, 1995 yılında kurdukları vakfın, Ankara Semahat Dr. Nüsret Arsel Eğitim Parkı olarak Etimesgut’ta 2001 yılından bu güne kadar 16 yıldır çocukların eğitimine destek verdiklerini söyledi. HEDEF 5 BİN ÇOCUK İlköğretim çağı çocukların özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak eğitim programları ve etkinlikler uyguladıklarını ifade eden Özdemir, “TEGV, farklı becerilere sahip olarak dünyaya gelen tüm çocuklara kendi potansiyellerini ve yeteneklerini keşfetmelerine fırsat tanımayı amaçlıyor. Bunun için, çocuklara güvende hissettikleri, düşünce ve duygularını özgürce ifade edebildikleri, yaratıcılıklarını ortaya koyabildikleri ve aktif biçimde öğrendikleri bir alan sunuyoruz” dedi.

HEDEF 5 BİN ÇOCUK

TEGV olarak verdikleri eğitim desteği konusunda da bilgi veren Nilüfer Özdemir, “Kuruluşumuzdan bugüne, eğitimin temel bir hak, hayata zor koşullarda başlayan insanlar için tek güç, tek fırsat olduğu inancıyla 70 binin üzerinde gönüllümüzle 600 bin bağışçımızla ülkemizin dört bir yanındaki, 10 eğitim parkı, 38 öğrenim birimi ve 24 Ateşböceğinden oluşan 72 etkinlik noktamızda 2,5 milyonu aşkın çocuğa eğitim desteği sağladık. Her yıl yaklaşık 150 bin çocuğumuzu, 8 bin gönüllümüzle ilgiyle ve sevgiyle kucaklıyoruz. Ankara Eğitim Parkımızda bugüne kadar 319 gönüllümüzle 53 bin 905 çocuğa ulaşıldı. Bu yıl 5 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.