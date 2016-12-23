3 yılda 2 milyar yatırım

2014’de hizmet alanına dahil olan ilçeler başta olmak üzere Ankara'nın 17 çevre ilçesinin Büyükşehir’e bağlanmasıyla, bu ilçelere yatırımlarda öncelik tanıdıklarını belirten Başkan Gökçek, “Ankara mücavir alan sınırları genişleyince, sayıları 25'e ulaşan tüm ilçelerimizdeki vatandaşlarımıza aynı imkanları sağlamak amacıyla gece gündüz çalışıyoruz. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde söz verdiğimiz gibi, mücavir alana yeni dahil olan ilçelerimize, altyapıdan ulaşıma, çevre düzenlemesinden asfalta, kültürel ve sosyal hizmetlerden içme suyu projelerine kadar pek çok alanda hizmet yağdırıyoruz” dedi.

KIRSALA DESTEK

Başkan Gökçek, Özel İdare'ye bağlı olduğu yıllara kıyasla yörelerin çehrelerinde önemli değişiklikler olduğunu ve ilçelerdeki vatandaşların refah düzeylerinin arttığını belirterek şunları söyledi:

“İl Özel İdaresi, 2012'de bu ilçelere 110 milyon TL, 2013'te de 120 milyon TL yatırım yapmış. Bizim yatırımlar ise 2014'te 566 milyon, 2015'te 794 milyon TL oldu. 2016'da da 732 milyon TL'yi geçiyor. Mücavir alan sınırları içine 2014’te katılan Haymana, Şereflikoçhisar, Evren, Polatlı, Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere ile daha önceki yıllarda katılan Elmadağ, Akyurt, Ayaş, Balâ, Çubuk, Kalecik, Kazan ve Pursaklar olmak üzere 17 çevre ilçemize son 3 yılda yaptığımız yatırımlar, 2 milyar TL'yi (eski parayla 2 katrilyon lira) aştı.”

ALTYAPI ATAĞI

Başkan Gökçek, ilçelerin öncelikli ihtiyaçları arasında olan yol ve altyapı hizmetlerine özel önem verdiklerini belirterek, ilçelere en büyük yatırımı, alt ve üst yapı kalemlerinde yaptıklarını belirtti. Gökçek, “Yol açımı, asfalt serimi, kaldırım ve bariyer çalışmalarıyla Fen İşleri Daire Başkanlığı harekete geçti. İçme suyu, atık su hattı, arıtma ve su deposu tesislerini de ASKİ Genel Müdürlüğü halletti. Bu iki birimimiz, ilçelerimize 1 milyar 800 milyon TL yatırım yaptı” diye konuştu.

Başkan Gökçek, Büyükşehir’e yeni katılan ilçelerdeki, mahalle statüsü kazanan köylerin ilk kez modern asfaltla tanıştığını belirtti.

GÖKÇEK: HER KÖYE HİZMET GÖTÜRDÜK

Uzaklık gözetmeksizin, yüzlerce kilometre uzaktaki köylere ulaştıklarını belirten Başkan Gökçek, çevre ilçelere kent estetiğinden, kırsal hizmetler ve çevre korumaya, kültürden sosyal yardım hizmetlere kadar da son 3 yılda 250 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını bildirdi.

Başkan Gökçek, seçim döneminde söz verdiği gibi çiftçilere tohumluk dağıtımı, arıcılara kovan destekleri, hayvan yetiştiricilerine damızlık koyun-keçi dağıtımı yaptıklarını anlatarak, “Yine söz verdiğimiz gibi yeni mahallelerimize köy konakları inşa ettik. Okul, cami ve kamu kuruluşlarını tadilattan geçirdik. Çevre düzenlemelerini yaparak estetik bir görünümüne kavuşturduk. Okul, mezarlık ve ibadet mekanlarının çimento, kum, bordür ve temizlik malzemesi gibi pek çok malzeme eksiğini tamamladık. Okul bahçelerini, geleneksel çocuk oyun alanı çizgileri ve oyun gruplarıyla donattık” diye konuştu.

TURİZME YENİ MEKANLAR KAZANDIRILDI

Başkan Gökçek, çevre ilçeleri çok sayıda parklarla donatıp oyun grupları yerleştirdiklerini, diğer taraftan ağaç, çalı, çiçek dikimlerine devam ettiklerini ifade ederek, böylelikle ilçelerdeki kişi başına düşen yeşil alan miktarını da yükselttiklerini belirtti. Nüfus yoğunluğu fazla olan ilçelere rekreasyon ve piknik alanları da inşa ettiklerini kaydeden Gökçek, şu bilgileri verdi:

“Büyükşehir olarak ilçelerde bulunan tarihi mekanların restorasyon ve çevre düzenlemesi işlerini sahiplenip turizme kazandırdık. Aynı şekilde jeotermal yatırımları destekleyerek ilçelerin turizmine katkıda bulunuyoruz. İlçelerimizin meşhur ürünlerini araştırıp, bu ürünlerin üretimini artırdık. Artık üretimi yapılmayanları da araştırıp yeniden üretimini sağlayacak çalışmalara imza attık.”