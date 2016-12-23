30 girişimciye sertifika

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın katılımıyla GESO Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende, Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerine yönelik olarak Gölbaşı'nda düzenlenen 32 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan 30 kişiye sertifikaları takdim edildi.

Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Albut, sertifika töreninde yaptığı konuşmada kursiyerlere iş hayatlarında başarılar diledi. Albut, "Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak bu eğitimi ANKESOB'un destekleri ile gerçekleştirdik. Dönem ve zaman değiştikçe ticari hayat da değişiyor. Uygulamalı Girişimcilik Eğitim programında Derya Özilhan Şahin Hocamız tarafından Kobi, işgücü, destekler, girişimci, iş fikri, inovasyon, pazarlama ve iş planı gibi girişimciliğin özünü oluşturan konulardan oluşan eğitimler verildi. Bu anlamda iş hayatınızda kullanabileceğiniz değerli bilgilerle donatıldığınızı düşünüyorum. İnşallah bu bilgiler ışığında yeni ve yenilikçi iş fikirleri ile ilgili ticari işler oluşturursunuz" dedi.

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar ise "Girişimcilik, ülkemizin ekonomik kalkınması anlamında çok büyük önem taşıyor. Her yıl yeni istihdam olanakları yaratmamız gerekiyor. Girişimcilik ruhunun aşılanması, girişimci sayısının artırılması için çok önemli” diye konuştu