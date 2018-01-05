4. Murat ile bugün hasret bitiyor

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Devlet Sanatçısı Besteci Okan Demiriş’in IV. Murat Operası’nı dev bir kadroyla Ankara seyircisiyle buluşturuyor. Ankara Devlet Opera ve Balesi, 2010 yılında kaybettiğimiz Türk Operası’nın büyük ustası; besteci ve orkestra şefi Okan Demiriş’in ‘IV. Murat’ operası bugün Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.

3 Mayıs 1980’de, İstanbul’da yapılan dünya prömiyerinin ardından yaklaşık 200 temsile yakın kapalı gişe oynayan ‘IV. Murat’ operasında 2017-18 sezonunun başlıca rollerini IV. Murat: Erdem Baydar, Tuncay Doğu, Özgür Savaş Gençtürk, Şafak Güç, Sayra Seyhan Geçim , Reyhan Görbil, Mehlika Karadeniz dönüşümlü olarak seslendirecekler. Librettosu Turan Oflazoğlu’na ait üç perdelik opera, Haldun Özörten, tarafından dekor ve kostümle bütünleşen bir reji anlayışıyla seyirciye sunuluyor.

11 YAŞINDA TAHTA ÇIKAN BİR SULTAN

IV. Murat Operası, Osmanlı tarihinin fetihler dönemini, sarayın gizemli yaşamını ve henüz 11 yaşındayken Osmanlı Padişahı olan IV. Murat’ın yaşam öyküsünün anlatıyor. Eserin Orkestra Şefleri Sunay Muratov, Murat Kodallı, dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Gazal Erten, koro şefi Giampaolo Vessella, ışık Bülent Arslan ve koreografi Deniz Alp imzasını taşıyor.