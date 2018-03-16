400 liraya aldığı otomobile 50 bin lira harcadı

Tamir için 50 bin TL harcadığını söyleyen Şener, otomobilinin orijinal parçalarını ABD´den getirtiyor. Başkent’te yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Şener, Yenimahalle Hurdacılar sitesindeki işyerinde yaklaşık 50 yıldır hurda otomobiller alıp, tamirini yaparak satıyor. Daha çok Amerikan otomobilleri tercih eden Mehmet Şener, bu otomobillere yine ABD’den getirdiği parçalarla hayat veriyor. Şener, 1970 yılında Kastamonu›da yaşayan bir kişiden 400 liraya 1969 model Chevrolet marka otomobil satın aldı. Otomobili Ankara’ya getiren Şener, bu zamana kadar kullandı. Çok sevdiği otomobilini 2 yıl önce bakıma alan Şener, ABD’den otomobiline uygun parçalar temin etti. Ayrıca otomobilini tamamen boyatacağını belirten Şener, bugüne kadar yaklaşık 50 bin TL harcama yaptı.