513 kilogram Türk baklavası rekor kırdı

Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi rekorlarla başladı. ATO Congresium Konferans ve Sergi Alanı’nda gerçekleştirilen Zirve kapsamında, 20 metrekare dev bir tepside hazırlanan Türk Baklavası’nın yapımına, saat 05.00’de başlandı. TAŞPAKON’dan olmak üzere toplamda 18 baklava ustasının emek harcadığı baklava, başarıyla bitirilerek fırına verildi. Guinness tarafından canlı olarak takibi yapılan rekor denemesinde cevizli baklava kullanıldı. Alt sınır olarak 210 kilogram belirlenen baklava, 513 kilograma ulaşarak, tarihi bir rekora imza attı. Baklava yapımında 100 kilogram un, 100 kilogram şeker, 80 kilogram ceviz ve 80 kilogram tereyağı kullanıldı.

7 İLDEN 14 LEZZET

Dev Baklava rekorunun yanı sıra 7 ilden 14 lezzetin de tanıtıldığı fuarın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, fuarın Ankara ve Türkiye için hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunarak, fuarla eş zamanlı düzenlenen Gastronomi Zirvesi kapsamında, baklava pişirme Guinness Dünya Rekoru denemesinin de gerçekleştirileceğini söyledi. Bakan Kurtulmuş, “Gastronomiyi bilimsel olarak kullananlar kullansın ama bunun Türkçesi ya yemek kültürü ya mutfak kültürü ya yemek sanatı ya da mutfak sanatı diyeceğiz. Sanat değerinde büyük bir birikime sahip olan Türkiye’de bir mutfak birikimimiz var. Orta Asya’dan Mezopotamya’ya, Balkanlar’dan Kafkaslar’a kadar çok çeşitli coğrafyalarda binlerce yıl içerisinde gelmiş bir yemek kültürü birikimine sahibiz. Bundan dolayı da ne kadar iftihar etsek azdır” dedi.

Kurtulmuş, Ankara’nın Türkiye’nin başkenti olarak gelişen turizm pastasından yeterince pay almadığını belirterek, gereken bütün desteğin verilmesiyle Ankara’nın turizm bakımından çok daha yukarıya çıkması gerektiğini kaydetti. Mutfak sanatının da önemli bir imkan olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu sanatın kapılarının Ankara, Türkiye ve bütün dünyayı tanıtmak için Gastronomi Zirvesi kapsamında açıldığını ifade etti. Bakan Kurtulmuş, fuarın önümüzdeki yıl yeni fuar alanında gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu.

ÇEŞİTLİLİK KAZANDI

Ankara Valisi Ercan Topaca da, fuar ve zirve ile Türk turizmine Gastronomi yoluyla çeşitlilik kazandırmayı, Ankara’nın turizm ve kültürel değerlerini Türkiye’nin ve dünyanın gündemine getirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, zirve kapsamında birçok etkinliğin gerçekleştirileceğini vurguladı.

KATKIMIZ SÜRECEK

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna ise, yerel yönetimler olarak turizme katkı sunmaya devam edeceklerini belirterek, “Bugün de bu fuar alanının mekan olarak darlığı, sıkışıklığı da görülmekte. Bu yüzden el ele vererek, Ankara Ticaret Odamız, Sanayi Odamız, Odalar Birliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer ortaklarımızla birlikte yeni ve güzel bir fuar alanı inşaatının ihalesine çıktık. İnşallah bu ayın sonunda, önümüzdeki ayın içerisinde ihalenin kararı verilecek ve çok güzel bir fuar alanını Ankaramıza kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Bakan Kurtulmuş, konuşmaların ardından baklava pişirme Guinness Dünya Rekoru denemesinin de gerçekleştirileceği alanı ziyaret ederek, aşçılardan bilgi aldı.