52 yıllık iş yaşamını taçlandıran proje

Projeyi İntegra İnşaat AŞ ile hayata geçirdiklerini, ‘mükemmele ulaşmak’ için hiçbir şeyden kaçmadıklarını anlatan Northland Onursal Başkanı Ali Yetkinşekerci, bu proje ile 52 yıllık iş yaşamını taçlandıracağını kaydetti. Ali Yetkinşekerci, sahibi olduğu köklü Özgaziantep firmasının bu zamana kadar hiçbir projeyi yarıda bırakmadığını, tamamından alnının akıyla çıktığını belirterek, şöyle devam etti: “Şimdi de Keçiören’in bir numaralı projesini hayata geçirmenin onurunu yaşıyorum. Burası uluslararası bir proje olacak. Northland Ankara ile konutun tanımını yeniden yaptık. Başarılarıyla kendini kanıtlamış, güzel bir ekiple çalışıyoruz. Keçiören’in bakir Ovacık bölgesi Northland kalitesi ile başlayan bu süreçte sadece bu ilçenin değil, Ankara’nın en nezih bölgesi olacak.” Northland projesi ve İntegra Yapı, İnşaat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Uslu da, Keçiören ve Etlik’e gönül veren çok sayıda dostları olduğunu, ancak bu kişilerin bu bölgede marka proje olmadığı için başka yörelere gitmek zorunda olduklarını ifade ederek, “Sosyal donatı alanları, biyolojik göleti, çocuk oyun alanları, iş yerleri ve çok başarılı mimari projesi ile bu bölgeden kopmak istemeyen kişilerin yanında; huzuru, kaliteyi bulmak, ana merkezlere uzak olmak istemeyenler de Northland’i tercih edecek” şeklinde konuştu.