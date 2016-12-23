6 saatte sigara tiryakiliğine son

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, sigara kullanan belediye meclis üyeleri ile birim müdürleri ve belediye personelinin sigarayı bırakmaları için yoğun gayret sarfediyor. Demirel, meclis üyeleri ve personelin sigarayı bırakmalarını sağlamak amacıyla, dünyada uygulanan ve yüzde 70 başarılı sonuç veren yöntemi belediyede uygulamaya geçirdi. 6 saatlik seansla sigarayı bırakmayı sağlayan yön-temle, birçok meclis üyesi ve belediye çalışanı sigarayı bıraktı. 10'ar kişilik gruplar halinde düzenlenen seans-lara katılanlar, sigarayı bıraktıklarını ifade ederek son paketlerini çöpe attılar. Halen devam eden sigara bırakma seanslarına, sigara içen bütün belediye personeli katılabilecek.

SAĞLIK VE PARA KAYBI

Konuyla ilgili olarak meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Demirel, sigara kullanımının sağlık ve maddi kaybın yanı sıra işgücü kayıplarına da neden olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "İlk sigara bırakma toplantıları olumlu geçti. Birçok arkadaşımız sigarayı bıraktığını ifade etti. İnşallah hedefimize ulaşır, tiryakisi olmayan bir belediyeye kavuşuruz.”