775 konut sahiplerine teslim edildi

MAMAK’TA KONUT MUTLULUĞU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda düzenlenen kura çekiminde, konutların, sahiplerine hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen TOKİ Başkanı Ergün Turan’a ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e teşekkür etti.

Kentsel dönüşümün acil yapılması gereken işler arasına aldığını dile getiren Özhaseki, 103 yıl önce Burdur’da meydana gelen depremde yaklaşık 700 kişinin hayatını kaybettiğini, bugün de depremin Türkiye için bir tehdit ve tehlike olduğunu söyledi. Son 100 yılda Türkiye’de 6 şiddetinin üzerine 56 deprem meydana geldiğine dikkati çeken Özhaseki, ülkede nüfusun yüzde 70’inin deprem bölgesinde yaşadığını, toprakların ise yüzde 60’ının deprem bölgesinde olduğunu belirtti. Kentsel dönüşüm çalışmalarında kimseyi mağdur etmeyeceklerini belirten Özhaseki, herkese ev vermeye çalışacaklarını, vatandaşların fazla borçlanmayacağını, ödeme kolaylıkları sağlanacağını söyledi.

135 BİN KONUTU İHALE ETTİK

TOKİ Başkanı Ergün Turan da iki yıl gibi kısa bir sürede verdiği sözü tutmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Turan, şunları kaydetti: “TOKİ olarak 54 ilde, yerel yönetimlerle müştereken başlattığımız kentsel yenileme programı kapsamında yaklaşık 72,5 milyon metrekare alanda aktif projeler yürütüyoruz. TOKİ olarak şimdiye kadar sadece kentsel dönüşüm kapsamında 135 bin konutu ihale ettik. Bunların büyük bir kısmı bitmiş durumdadır. Kentsel dönüşümde Ankara’da çok başarılı projeler üretiliyor. TOKİ olarak yerel yönetimlerle birlikte şimdiye kadar sadece kentsel dönüşüm kapsamında toplamda 41 bin 466 konut ihale edildi. Bunun 20 bin 370’ini tamamladık. Şu anda Ankara’da sadece kentsel dönüşüm kapsamında inşaatı devam eden konut sayısı 20 bindir. Bunun yaklaşık 8 bin 500’ü Mamak bölgesindedir. 5 bin 700’ü de Sincan’dadır. Bugün kurası çekilecek olan Anayurt ve Gülseren Projesi’nde ise toplam 5 bin 202 konut planlanmıştır. Altıağaç-Karaağaç ve Hüseyingazi mahallelerini içine alan proje kapsamında ise şimdiye kadar ihale edilen konut sayısı toplam 3 bin 880’dir.”

Kura törenin açılış konuşmasında bir hayalin gerçek olduğunu ifade eden Karaağaç Mahalle Muhtarı Mustafa Canbolat, “Başkan Akgül’e Mamak’a yaptığı hizmetlerin dolayı teşekkür ediyorum“ dedi. Gülseren Anayurt Mahallesi Muhtarı Halit Demir ise, ”Benim bölgem gecekondudan geçilmiyordu. Yıkımlara başladığımız ilk gün Başkan Akgül ilk balyozu benim evime vurdu. Öncülük etmek gerekiyordu. Akabinde bu güzel konutlara kavuştuk” dedi.