9 bin araçla oto kiralamanın lideri
Ankara'da kiralık araç sektörüne 1 araçla giren ve şuan en büyük ağa sahip araç kiralama filosu haline gelen Kaya Tur, 9 bin araçlık filosu ile 550 kişiye istihdam sağlıyor. Kaya Tur’un 4 ilde şubesi bulunuyor.
Türkiye’nin en hızlı gelişen sektörleri arasında “araç kiralama” alanı başı çekmektedir. Bu hızla büyüyen sektörün, sessiz sedasız ilerleyen firmaları arasında bir aile şirketi olan “Kaya Tur” gün geçtikçe öne çıkmakta. 29 yıllık şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Rasim Kaya, bu hafta sayfamıza konuk oldu. Gerek sektörün geleceği gerekse Kaya Tur’un çalışmaları hakkında çok önemli bilgiler veren Rasim Kaya’nın bu söyleşisi özellikle genç girişimciler açısından bir ders niteliğinde. İşte bu güzel söyleşi ile sizleri baş başa bırakıyoruz.
Kaya Tur kaç araçlık kapasiteye sahip?
Kaya Tur olarak 2017 yılı itibariyle 9.000 araçlık bir filoya sahibiz. Filo kapasitemizin yüzde 90’ı ile uzun dönem filo kiralama hizmeti vermekteyiz.
Kaya Tur kaç yıllık geçmişe sahip bir firma?
Kaya Tur ailesi olarak 1988 yılından bu yana hizmet veriyoruz. Sektöre 1 araçla başlayan firmamız şuan Ankara’dan çıkan en büyük ağa sahip uzun dönem araç kiralama filosu haline geldi. Aynı zamanda en büyük araç parkına sahip firmayız. Bugünkü verilere bakıldığında, Bankalar ve Türk Telekom hariç, ağımızın yüzde 30’u kamuya, yüzde 70’i ise kurumsal büyük firmalara ve holdinglere hizmet veriyoruz.
SEKTÖR BÜYÜYOR
Türkiye’de araç kiralama sektöründeki gelişmeleri değerlendirebilir misiniz?
Günümüze baktığımızda uzun dönem filo kiralama sektörü yüzde 20’lik bir payla büyümeye devam ediyor diyebiliriz. Ortada hala hızla gelişmekte olan açık bir pazar var. Pazarda çok sayıda yabancı menşeli oyuncu var ve gün geçtikçe de yenileri ekleniyor. Aynı zamanda TEB ve Doğuş Grubu gibi pek çok hatırı sayılır kuruluşun araç kiralama filoları hizmet vermeye devam ediyor. Bu nedenle sektörde bir gerilemeden bahsedemeyiz.
Yabancı markaların sektöre dahil olmaları kurumsallaşmayı da beraberinde getiriyor mu sizce?
Araç kiralama sektörünü geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımızda, söz konusu firmalar büyümeye ve standartlarını artırmaya başladı. Böylece büyük bir rekabet ortamı doğdu. Tüm bu gelişmeler firma bazında; oranlarındaki artışı ve kiralama birim rakamlarını da artırdı. Bu da firmaları kazançlarından ödün vermeye sevk etti. Fakat standartların her geçen gün bir üst seviyeye taşındığı bu pazarda, bir ‘kurumsallaşma’ kavramından bahsetmek mümkün.
4 İLDE 550 KİŞİ İSTİHDAM
Kaya Tur’un kuruluş hikâyesinden biraz bahsedebilir misiniz?
Kaya Tur bir aile şirketidir. Kurucusu Ahmet Kaya olan firmamız personel taşımacılığı ile 1988 yılında hizmet vermeye başlamıştır. 2000’li yılların başlarında ise araç kiralama ağını bünyesine katarak yoluna devam etmiştir. Bugün baktığımızda 2. kuşağını yetiştiren, 550 kişiye istihdam sağlayan ve 4 ilde şubesi bulunan büyük bir firma olmanın haklı gururunu yaşamaktayız.
ENERJİ YATIRIMI
2017 yılı hedeflerinizden bahseder misiniz?
Firma olarak 2017’nin ilk çeyreğinde bir hareketlilik gösteremedik. İlerleyen dönemlerde referandum sürecinin ardından, yani yılın 3. ve 4. çeyreğinde piyasada atak göstermeyi planlıyoruz. Hazırda yürüttüğümüz işler haricinde Kaya ailesi olarak, enerji sektörüne de sıcak bakıyoruz. Bu yıl ilk yatırımımızın temellerini attık. Önümüzdeki süreçte enerji yatırımları alanında yeni gelişmeler sağlayacağız.
Ankara’nın Kaya Tur için önemi nedir? Neden Ankara?
Ankara doğup büyüdüğümüz memleket, bu yüzden bizim için ayrı bir yeri var. Bildiğimiz üzere bürokrasi bu şehirde yürüyor, iş ağımız ve büyük pazarımız doğal olarak burada. Ancak kurumsallaşma bazında düşündüğümüzde İstanbul da gelişim göstermeyi planladığımız seçenekler arasında.
FİLO KİRALAMA
İçinde bulunduğunuz sektörün geleceğini de dikkate aldığınızda, Türkiye pazarının dinamiklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne gibi fırsatlar ve riskler mevcut?
İçinde bulunduğumuz sektörün durumundan önce Türkiye’nin durumuna bakmamız lazım. Türkiye büyük bir ivme içinde. Türkiye’nin ihracatı 20 yıl önce 1 milyar dolar seviyelerindeydi, şimdi ise 130 milyar doları buldu, kişi başına düşen gelir 10 bin dolara yaklaştı. Türkiye’nin hem ekonomisi hem de ekonomik ilişkileri çok gelişti ve hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Otomotiv pazarı hızla gelişen Türkiye ekonomisinin can damarlarından bir tanesidir. Türkiye ekonomisindeki iyileşmeler, otomotiv pazarını da mutlaka iyi yönde etkileyecektir. Otomotiv pazarının gelişimi doğal olarak bizim içinde bulunduğumuz operasyonel filo kiralama pazarını da olumlu etkileyecektir. Türkiye’de operasyonel filo kiralama pazarının büyüklüğü 110-115 bin araç seviyelerinde; Türkiye’de kullanımda olan yaklaşık 12 milyon araç var, bu araçların 3 milyonu şirketler tarafından kullanılıyor. Bu 3 milyonluk araç parkının içerisinde taşıt tanıma sistemi kullanan araçların sayısı 500-600 bin araç seviyelerinde, sadece bu rakamlara bakarak operasyonel filo kiralamadaki potansiyel görülebilir. Pazardaki bu potansiyel, aynı zamanda büyük bir fırsattır. Sektördeki riskler saymakla bitmez ama risklerden çok fırsatlara odaklanmak lazım.
İŞİM VE AİLEM HAYATIM
Rasim Kaya’nın bir günü nasıl geçer? Boş vakitlerinizde neler yaparsınız?
Rasim Kaya firma çalışanlarıyla aynı statüdedir. Bizler için sabah 08.00’ de mesai başlar. Yoğun çalışan bir ekibiz. Rutin işlerimiz sabahtan başlar ve gün boyu devam eder. Ben 2 çocuk babasıyım. Bu hayattaki en büyük hobim fırsat buldukça çocuklarım ve ailemle vakit geçirmek. İşim ve ailem, tüm hayatım diyebilirim.
FİLO KİRALAMA POPÜLER OLDU
Sektör 2017’i nasıl tamamlayacak?
Sektörün 2017 yılındaki hedeflerine gelince, olumlu trendin devam edeceğine eminim. Büyüme oranlarının nispeten daha düşük seyrettiği bu yıllarda iş ortaklarımızın, bir başka ifade ile müşterilerimiz olan şirketlerin, sermaye ve likiditelerini ana iş kollarına tahsis etme davranışının hızlandığını görüyoruz. Araç parkının yönetiminde operasyonel filo kiralama çok daha popüler hale geldi. Kısmen gerileme olsa da yüzde 15-16 büyüme oranı korunacaktır. İşletmelerdeki en büyük gider kalemlerinin başında şirket araçları geliyor. Operasyonel kiralamanın finansal ve operasyonel avantajları hakkındaki farkındalığın artması ile birlikte araçlarını klasik usullerle, nakit ödeme ya da yüksek faizli kredilerle satın alan firmalar operasyonel araç kiralamayı tercih etmeye başladılar. Yüklü sermaye çıkışını önleyerek, aylık sabit taksitlerle maliyetlerini kontrol eden ve sermayesini esas işine yönlendirmek isteyen küçük ve orta ölçekli işletmelerin de kiralamaya ilgileri gün geçtikçe artıyor.
Emek ve sabır başarıyı getirir
Kaya Tur’un emek ve sabırla örülü bir başarı hikayesi var. Bu bağlamda, sektörde girişimci olmayı amaçlayan genç arkadaşlara ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz?
Cevap aslında sorunun içinde diyebilirim. Emek, sabır, akıl, çok çalışma, iyi bir ekip ve biraz da şansla genç girişimci arkadaşlar istedikleri başarıyı elde edebilirler. Gerekli riskleri alıp, inandığınız fırsatlara odaklanmak girişimciliğin ilk kuralı diyebilirim. Yaptığınız iş ile ilgili konuları, gelişmeleri, yayınları ve en önemlisi insanları yakından takip etmekte girişimci olmak için gerekli olan diğer bir unsur. Girişimci olan genç arkadaşlara verilebilecek çok öneri ve tavsiye var. Verebileceğim en önemli tavsiye “vakit kaybetmeden işe koyulmaları.”
PERSONELE GÜVEN ÇOK ÖNEMLİ
Bir yönetici olarak, çalışmak istediğiniz kişilerde ne gibi özelliklere dikkat ediyorsunuz? Aradığınız nitelikler nelerdir?
Çalışmak istediğim kişilerde, işle ilgili bilgi ve becerilerin üst düzeyde olmasını beklerim ama iyi niyetli olmaları ve iyi bir kişilik sahibi olmaları işle ilgili konulardan çok daha önemli. Karşılıklı güven de çok önemli. Bunun gelişmesi için zamana ihtiyaç oluyor. Bugün benim birebir çalıştığım insanlar, çok uzun zamandır benimle birlikte çalışıyorlar. Herhangi bir işi onlara emanet ettiğimde en iyi şekilde yapılacağından kuşku duymuyorum, içim rahat bir şekilde başka işlere konsantre olabiliyorum. Benim beraber çalışmak istediğim insanlarda aradığım özellikleri detaylandırmak mümkün ama temel kriterler bunlar diyebiliriz
Sektör de hangi tür araçlar talep edilmektedir biraz bilgi verir misiniz?
Kiralama sektörünün araç parkının yaklaşık yüzde 52’si C segment araçlardan oluşurken B segment araçlar yüzde 28, D segment araçlar ise yüzde 12 civarındadır.
Sektörün araç parkının yaklaşık yüzde 94’ü dizel araçlardan oluşurken yalnızca yüzde 6’sı benzinli araçlardır. Bu araçların yaklaşık yüzde 63 manuel yüzde 37’si otomatik vites araçlardır.
KİRALAMA TALEBİ GİTTİKÇE ARTIYOR
Otomobil kiralama Türkiye’de yaygınlaşıyor mu?
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de otomobil alışkanlıkları değişti. “Ekonominin zorlandığı yıllarda uzun dönem filo kiralama sektörü neden bu kadar büyüyor?” diye soracak olursanız, çünkü otomobil sahipliğinden artık ciddi bir uzaklaşma var diyebilirim. Kurumlar otomobil sahipliği yerine otomobili kullanmak istiyorlar. Sektörümüzün yapmış olduğu faaliyetler çerçevesinde bunun farkındalığı oldukça arttı. Dolayısıyla ekonomi yavaş da gitse hızlı da gitse kiralamaya olan talep artıyor. Hala gideceğimiz çok yol var. Şu anda kurumların sahip olduğu kurumsal araç parkının 2 milyonun üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Biz sektör olarak bugüne kadar 330 bin âdetini kiralamış durumdayız. Dolayısıyla yüzde 12-13’ü gibi bir penetrasyonumuz var.”
Kiralamalar döviz cinsinden yapılıyor
Dövizdeki dalgalamalar sektörü nasıl etkiliyor?
Sektörün en büyük sıkıntılarından biri kurdaki ciddi dalgalanmalar. Sektördeki kiralamaların yüzde 84’üEuro ve Dolar cinsinden yapılıyor. Kurumlar döviz kiralamayı tercih diliyor. Döviz kiralamaları tercih edildiği için biz de o araçları döviz kredisi ile temin ediyoruz. Bugün bir müşterimiz Euro araç kiralamak istediği zaman biz o araç için Euro olarak kredi kullanıyoruz. Bu durumda TL değer kaybederse iki taraf da mağdur oluyor. Ancak enteresan bir nokta müşteri TL tercih etmiyor. Kampanya da yapıyoruz, özellikle KOBİ’lere kampanya da yapıyoruz ama yine de döviz tercih ediyorlar” dedi.
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