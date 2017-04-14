9 bin araçla oto kiralamanın lideri

Türkiye’nin en hızlı gelişen sektörleri arasında “araç kiralama” alanı başı çekmektedir. Bu hızla büyüyen sektörün, sessiz sedasız ilerleyen firmaları arasında bir aile şirketi olan “Kaya Tur” gün geçtikçe öne çıkmakta. 29 yıllık şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Rasim Kaya, bu hafta sayfamıza konuk oldu. Gerek sektörün geleceği gerekse Kaya Tur’un çalışmaları hakkında çok önemli bilgiler veren Rasim Kaya’nın bu söyleşisi özellikle genç girişimciler açısından bir ders niteliğinde. İşte bu güzel söyleşi ile sizleri baş başa bırakıyoruz.

Kaya Tur kaç araçlık kapasiteye sahip?

Kaya Tur olarak 2017 yılı itibariyle 9.000 araçlık bir filoya sahibiz. Filo kapasitemizin yüzde 90’ı ile uzun dönem filo kiralama hizmeti vermekteyiz.

Kaya Tur kaç yıllık geçmişe sahip bir firma?

Kaya Tur ailesi olarak 1988 yılından bu yana hizmet veriyoruz. Sektöre 1 araçla başlayan firmamız şuan Ankara’dan çıkan en büyük ağa sahip uzun dönem araç kiralama filosu haline geldi. Aynı zamanda en büyük araç parkına sahip firmayız. Bugünkü verilere bakıldığında, Bankalar ve Türk Telekom hariç, ağımızın yüzde 30’u kamuya, yüzde 70’i ise kurumsal büyük firmalara ve holdinglere hizmet veriyoruz.

SEKTÖR BÜYÜYOR

Türkiye’de araç kiralama sektöründeki gelişmeleri değerlendirebilir misiniz?

Günümüze baktığımızda uzun dönem filo kiralama sektörü yüzde 20’lik bir payla büyümeye devam ediyor diyebiliriz. Ortada hala hızla gelişmekte olan açık bir pazar var. Pazarda çok sayıda yabancı menşeli oyuncu var ve gün geçtikçe de yenileri ekleniyor. Aynı zamanda TEB ve Doğuş Grubu gibi pek çok hatırı sayılır kuruluşun araç kiralama filoları hizmet vermeye devam ediyor. Bu nedenle sektörde bir gerilemeden bahsedemeyiz.

Yabancı markaların sektöre dahil olmaları kurumsallaşmayı da beraberinde getiriyor mu sizce?

Araç kiralama sektörünü geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımızda, söz konusu firmalar büyümeye ve standartlarını artırmaya başladı. Böylece büyük bir rekabet ortamı doğdu. Tüm bu gelişmeler firma bazında; oranlarındaki artışı ve kiralama birim rakamlarını da artırdı. Bu da firmaları kazançlarından ödün vermeye sevk etti. Fakat standartların her geçen gün bir üst seviyeye taşındığı bu pazarda, bir ‘kurumsallaşma’ kavramından bahsetmek mümkün.

4 İLDE 550 KİŞİ İSTİHDAM

Kaya Tur’un kuruluş hikâyesinden biraz bahsedebilir misiniz?

Kaya Tur bir aile şirketidir. Kurucusu Ahmet Kaya olan firmamız personel taşımacılığı ile 1988 yılında hizmet vermeye başlamıştır. 2000’li yılların başlarında ise araç kiralama ağını bünyesine katarak yoluna devam etmiştir. Bugün baktığımızda 2. kuşağını yetiştiren, 550 kişiye istihdam sağlayan ve 4 ilde şubesi bulunan büyük bir firma olmanın haklı gururunu yaşamaktayız.

ENERJİ YATIRIMI

2017 yılı hedeflerinizden bahseder misiniz?

Firma olarak 2017’nin ilk çeyreğinde bir hareketlilik gösteremedik. İlerleyen dönemlerde referandum sürecinin ardından, yani yılın 3. ve 4. çeyreğinde piyasada atak göstermeyi planlıyoruz. Hazırda yürüttüğümüz işler haricinde Kaya ailesi olarak, enerji sektörüne de sıcak bakıyoruz. Bu yıl ilk yatırımımızın temellerini attık. Önümüzdeki süreçte enerji yatırımları alanında yeni gelişmeler sağlayacağız.

Ankara’nın Kaya Tur için önemi nedir? Neden Ankara?

Ankara doğup büyüdüğümüz memleket, bu yüzden bizim için ayrı bir yeri var. Bildiğimiz üzere bürokrasi bu şehirde yürüyor, iş ağımız ve büyük pazarımız doğal olarak burada. Ancak kurumsallaşma bazında düşündüğümüzde İstanbul da gelişim göstermeyi planladığımız seçenekler arasında.

FİLO KİRALAMA

İçinde bulunduğunuz sektörün geleceğini de dikkate aldığınızda, Türkiye pazarının dinamiklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne gibi fırsatlar ve riskler mevcut?

İçinde bulunduğumuz sektörün durumundan önce Türkiye’nin durumuna bakmamız lazım. Türkiye büyük bir ivme içinde. Türkiye’nin ihracatı 20 yıl önce 1 milyar dolar seviyelerindeydi, şimdi ise 130 milyar doları buldu, kişi başına düşen gelir 10 bin dolara yaklaştı. Türkiye’nin hem ekonomisi hem de ekonomik ilişkileri çok gelişti ve hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Otomotiv pazarı hızla gelişen Türkiye ekonomisinin can damarlarından bir tanesidir. Türkiye ekonomisindeki iyileşmeler, otomotiv pazarını da mutlaka iyi yönde etkileyecektir. Otomotiv pazarının gelişimi doğal olarak bizim içinde bulunduğumuz operasyonel filo kiralama pazarını da olumlu etkileyecektir. Türkiye’de operasyonel filo kiralama pazarının büyüklüğü 110-115 bin araç seviyelerinde; Türkiye’de kullanımda olan yaklaşık 12 milyon araç var, bu araçların 3 milyonu şirketler tarafından kullanılıyor. Bu 3 milyonluk araç parkının içerisinde taşıt tanıma sistemi kullanan araçların sayısı 500-600 bin araç seviyelerinde, sadece bu rakamlara bakarak operasyonel filo kiralamadaki potansiyel görülebilir. Pazardaki bu potansiyel, aynı zamanda büyük bir fırsattır. Sektördeki riskler saymakla bitmez ama risklerden çok fırsatlara odaklanmak lazım.

İŞİM VE AİLEM HAYATIM

Rasim Kaya’nın bir günü nasıl geçer? Boş vakitlerinizde neler yaparsınız?

Rasim Kaya firma çalışanlarıyla aynı statüdedir. Bizler için sabah 08.00’ de mesai başlar. Yoğun çalışan bir ekibiz. Rutin işlerimiz sabahtan başlar ve gün boyu devam eder. Ben 2 çocuk babasıyım. Bu hayattaki en büyük hobim fırsat buldukça çocuklarım ve ailemle vakit geçirmek. İşim ve ailem, tüm hayatım diyebilirim.

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