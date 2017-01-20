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9000 öğrenciye çevre bilinci

Okullarda düzenli olarak geri dönüşüm seminerleri ve sunumları organize eden Mamak Belediyesi geçtiğimiz yıl 9000 öğrenciye ulaşarak çevre bilinci aşıladı.

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Çevre bilinci ve geri dönüşüm çalışmalarına büyük bir hızla devam eden Mamak Belediyesi, genç kuşakları bilinçlendirmeye devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mamak’ta geri dönüşüm çalışması yapan lisanslı firmalarla birlikte Mamak Belediyesi genç kuşakları bilinçlendiriyor. Okullarda düzenli olarak geri dönüşüm seminerleri ve sunumları organize eden Mamak Belediyesi geçtiğimiz yıl 9000 öğrenciye ulaşarak çevre bilinci aşıladı. Geri dönüşüm üzerine ayrıntılı sunumun yapıldığı seminerlerde öğrencilere çevre bilincini artırıcı binlerce broşür, magnet ve resim çerçevesi de dağıtıldı. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Çevre bilinci ve geri dönüşüm çalışmaları hususunda genç kuşakların doğru şekilde bilinçlenmesi geleceğimiz adına son derece önemli” dedi. 

YIL BOYU DEVAM EDİYOR

Mamak Belediyesi bilinçlendirme seminerlerini yıl boyu sürdürüyor. Seminerlerde Atık pilden ambalaj atıklarına, elektronik atıklardan atık yağlara kadar bir çok konuda öğrenciler ve öğretmenler bilinçlendiriliyor. Lisanslı firmaların çevre mühendisleri tarafından hazırlanan sunumlar sonrasında öğrenciler kek ve m

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