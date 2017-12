98 yıllık çoşku

Büyük önder Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 98. yıl dönümü Dikmen’de törenle kutlandı. Törende ilk olarak Ankara Valisi Ercan, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Ercan, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

DİKMEN’DE AYNI RUH

Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da halk ve seymenler tarafından karşılandığı ilk yer olan Dikmen Keklikpınarı’nda düzenlenen törende ise saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Ankara Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, törende yaptığı konuşmada, tarih sahnesinden silinmesine kesin gözüyle bakılan bir milletin küllerinden yeniden doğması için Anadolu’nun tam ortasında ve cephelere eşit mesafede olmasından dolayı Atatürk’ün 98 yıl önce Milli Mücadele’nin merkezi olarak Ankara’yı seçtiğini hatırlattı. Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyetinin, 27 Aralık 1919’da Dikmen sırtlarından Ankara’ya gelerek Türk milletinin kaderini değiştiren tarihi adımı attıklarını söyleyen Kurnaz, “Hürriyet ve istiklali yüreklerinde sembolleştiren Ankaralılar’ın bundan 98 yıl önce Dikmen sırtlarında yaktıkları bağımsızlık meşalesi ebediyen sönmeyecektir. Her 27 Aralık, bizler için bir bayram günüdür” dedi.

15 TEMMUZ’DA ANKARALI DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Gökşin de değerlerine sahip çıkan, tarihini unutmayan bir milletin geçmişten aldığı güçle geleceği şekillendirdiğini, bu gerçekten hareketle her yıl 27 Aralık’ta Keklikpınarı’nda olmaya devam edeceklerini söyledi. Gökşin, şunları söyledi: “Hedefimizden şaşmadık, sözümüzden dönmedik. Derdimiz vatan, derdimiz millet oldu. Esaret ve zulüm karşısında her zaman dik durduk. Özellikle 15 Temmuz ihanet gecesinde Ankara, vatanına, demokrasisine nasıl sahip çıktığını gösterdi. Türkiye’nin bütünlüğünü sonsuza dek devam ettireceğiz. Bu yolda üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız.”

82. Büyük Atatürk Koşusu ile devam eden etkinliklerde; kadınlarda Sebahat Akpınar, erkeklerde ise Kenyalı Sang Benard Cheruiyot koşunun birincileri oldu.