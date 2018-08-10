Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Adrenalin tutkunlarının adresi Paraşüt Kulesi

Türk Hava Kurumu’na bağlı Paraşüt Kulesi’nde atlayış sezonu başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yaz aylarında Ankara’da farklı bir etkinliğe imza atmak isteyen adrenalin tutkuları soluğu Paraşüt Kulesi’nde alıyor. Ücretsiz olarak yapılan atlamanın bazı şartları var. Öncelikle 16 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Diğer şartlar ise, herhangi bir sağlık probleminiz olmaması ve kilonuzun 40 ila 85 kilogram arasında olması. Bir de ayağınızda spor ayakkabınız varsa 38 metrelik bir atlayış için uygunsunuz. Paraşüt Öğretmeni Özgür Kaynak, adrenalin tutkunlarına önce atlayış sürecini anlatıyor. Kısa bilgilendirmenin ardından atlayış yapılıyor. Kuleden atlayanlara sertifika ve rozet veriliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Beylikdüzü’nde batan teknedeki can pazarı kamerada

Beylikdüzü’nde batan teknedeki can pazarı kamerada

Kuşlar yuvalarını nasıl yapıyor

Kuşlar yuvalarını nasıl yapıyor

En sağlıksız besinler açıklandı!

En sağlıksız besinler açıklandı!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA