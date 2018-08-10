Adrenalin tutkunlarının adresi Paraşüt Kulesi

Yaz aylarında Ankara’da farklı bir etkinliğe imza atmak isteyen adrenalin tutkuları soluğu Paraşüt Kulesi’nde alıyor. Ücretsiz olarak yapılan atlamanın bazı şartları var. Öncelikle 16 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Diğer şartlar ise, herhangi bir sağlık probleminiz olmaması ve kilonuzun 40 ila 85 kilogram arasında olması. Bir de ayağınızda spor ayakkabınız varsa 38 metrelik bir atlayış için uygunsunuz. Paraşüt Öğretmeni Özgür Kaynak, adrenalin tutkunlarına önce atlayış sürecini anlatıyor. Kısa bilgilendirmenin ardından atlayış yapılıyor. Kuleden atlayanlara sertifika ve rozet veriliyor.