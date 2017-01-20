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AFİDER’de nöbet değişimi

Ankara Fenerbahçeli İş Adamları ve Yöneticiler Derneği Olağan Genel Kurulu Green Park Otelde yapıldı.

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Yeni Başkan engin Aygüney oldu. Üyelerin büyük ilgi gösterdiği genel kurulda eski başkan İlker Arabacıoğlu üyelere hitaben yaptığı konuşmada görev yaptıkları dönemde Yönetim Kurulu arkadaşlarıyla beraber iyi işler  yaptıklarını bu dönemde kendilerine destek veren üyelere teşekkür ettiğini ve seçilecek yeniyönetime başarılar dilediğini ve her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Yapılan seçime tek aday ve tek liste olarak katılan engin Aygüney genel kurula katılan üyelerin oy birliğiyle yeni dönem başkanlığına seçildi.

YENİ YÖNETİM KURULU

Engin Aygüney Başkanlığındaki AFİDer'in yeni yönetim kurulu Sinan Yaşar eda Tekin, Fulya Döner, Nesrin Çınar, İlknur Özkan, Hanzade Deniz, Coşkun Samancı, Çağlar Uçar, Mehmet Kara, Kerim Bayram, Ümit Sezgin, Levent Alpaslan, Fatih Avcı, Fatih Kesim, Nevzat Türkyılmaz, Köksal Ünal’dan oluştu. AFİDER'in yeni Başkanı Engin Aygüney, genel kurula hitaben yaptığı teşekkür konuşmasında bunun bir bayrak yarışı olduğunu eski yönetimden aldıkları bayrağı daha yukarılara taşıyacaklarını kendilerine  verilen destekten dolayıda  üyelere  teşekkür ettiğini belirtti.

 

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