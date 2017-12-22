AFİDER’den 19.07’de yılbaşı balosu
Ankara Fenerbahçeli İş Adamları ve Yöneticiler Derneği Spor Kulübü (AFİDER) üyeleri yeni yıla merhaba demek için 16 Aralık 19.07’de Bilkent Otel’de bir araya geldi.
70’li ve 80’li yılların yerli ve yabancı müziklerini kendi tarzlarıyla yorumlayan Necati ve Saykolar grubunun sahne aldığı gecede üye ve davetliler keyifli bir gece geçirdi. AFİDER Başkanı Engin Aygüney, söz verilen projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.
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