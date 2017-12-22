AFİDER’den 19.07’de yılbaşı balosu

70’li ve 80’li yılların yerli ve yabancı müziklerini kendi tarzlarıyla yorumlayan Necati ve Saykolar grubunun sahne aldığı gecede üye ve davetliler keyifli bir gece geçirdi. AFİDER Başkanı Engin Aygüney, söz verilen projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.