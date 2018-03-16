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AFİDER’in eğitime desteği sürüyor

Ankara Fenerbahçeli İşadamları ve Yöneticiler Spor Kulübü Derneği (AFİDER), üçüncü kütüphaneyi Altındağ ilçesindeki Kavaklı İlkokulunda açtı.

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Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Zülkarneyn Avcı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Devletimiz çok büyük yatırımlar yapıyor ancak mutlaka halkımızın, sivil toplum örgütlerinin de okullarımıza eğitim noktasında yapacakları şeyler var. Çok büyük bir duyarlılık gösterdiniz. Emeği geçen, bu çalışmada katkısı olan herkese teşekkür ederim” dedi. AFİDER Başkanı Engin Aygüney ise sosyal sorumluluk projelerine yönelik çalışmalar yapmak için yaklaşık bir yıl önce göreve geldiklerini belirterrik, “Üçüncü kütüphanemizi açtık” diye konuştu.

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