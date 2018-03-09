Afrin’de 2 okula tadilat yapılıyor

Zeytin Dalı Harekatıyla terörden temizlenen Maarin ve Siceraz Köylerinde 2 okulun tadilatı yapılırken, diğer taraftan da psiko-sosyal destek uzmanları bölge halkıyla görüşmeler yaparak savaşın neden olduğu tahribatın izlerini silmeye çalışıyor. Savaşta zarar görmüş okulların tadilatı ve çevre düzenlemeleri ise hızla devam ediyor. Terör gruplarının bölgeden temizlenmesiyle adeta nefes alan halk, yapılan çalışmalardan son derece memnun. Mehmetçiğin arkasında ve minnettar olduklarını ifade eden halk, Keçiören Belediyesinin uzattığı yardım eliyle yaralarını sarmaya çalışıyor. Keçiören’den Afrin’e kardeşlik köprüsü kurduklarını belirten Belediye Başkan Ak, “Terör gruplarından temizlenen yerlerde hayatın normale dönmesi, oradaki çocukların eğitimlerinin aksamaması için 2 okulda tadilata başladık” dedi.