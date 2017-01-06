Ahilik sigortası esnafı sevindirdi

Ahilik Sigortası Fonu ile ilgili açıklamalarda bulunan ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus, “Öncelikle Ahilik Sigortası Fonu kanun tasarısı esnaf tarafından beklenen ve arzu edilen bir uygulama. İsminin Ahilik Sigortası Fonu olarak tayin edilmesi güzel bir isimlendirme. Esnafımız hem piyasa koşullarından hem de terörün etkisinden dolayı son yıllarda ciddi bir krizin içerisindeydi. 15 Temmuz’da da esnafımızın vatanına milletine nasıl sahip çıktığını gördük ki şehit ve gazilerin yüzde 60’ ı esnaf ve sanatkarlardan oluşmakta. Fikir ve felsefe olarak bu tasarıyı destekliyoruz. Devlet katkı payının ise düşük olduğunu müşahede edip artırılmasını beklemekteyiz“ dedi.

ORTA SANDIĞI GİBİ

Zora düşen, iş yerini kapatmak zorunda kalan küçük esnafa destek sağlayacak böyle bir fonun kurulması Ahilik teşkilatındaki ‘Orta Sandığı’ ile aynı düzlemde olduğunu ifade eden Çelikus, şunları dedi:

“Ahilikte, her Ahi birliğinin bir orta sandığı vardı. Bu sandık üyeleri olan esnaf ve sanatkarlara ekonomik ve sosyal yardım sağlamak üzere kurulmuş olan yardımlaşma ve dayanışma sandıklarıydı. Bu fonun gelirleri; üyelerin aidatları, yamaklıktan çıraklığa, çıraklıktan kalfalığa ve kalfalıktan ustalığa yükselirken ödenen bir nevi terfi harçları, teşkilata ait mülklerin gelirleri, askere alınan kalfa veya ustanın eşi ve çocukları için birlikçe toplanan yardımlardan sağlanarak ihtiyaç sah