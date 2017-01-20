Aile ve öğrencilere yarıyıl kılavuzu

Okullar tatile girdi, karneler bir dönemin emeklerini olumlu ya da olumsuz durumunu gösterdi. Öğrencilerin ve ailelerin 15 tatil sürecinde neler yapması yönünde değerlendirmelerde bulunan NLP Lideri Kılınç, önemli uyarılar yaptı. İşe önce anne ve babalardan başlamak gerektiğini ifade eden Kılınç, “Çünkü günümüzde bir dönemin değerlendirmesi sadece öğrencilerimizi değil, anne ve babalarımızı da kapsıyor. Amaç çocuğunuzun hayat çarkını etkin belirlemesine katkı sağlamak ise; yapacağınız tek şey karne sonuçlarının sadece bir geri bildirim olduğunun farkında olmaktır” dedi. Aile olarak istenilen sonuçlara ulaşılamadığında 10 adıma ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Kılınç, ailelere şu önerilerde bulundu:

İSTEKLER ASKIDA

1-Çocuğunuza şu ana kadar vermemiş olduğunuz sorumluluğu verin. En ideal sorumluluk yaşı 7’dir.

2-Çocuğunuzun her istediğini istediği anda yapmayı bırakın. ‘istekler askıda’ orucuna alıştırın. Yaşamda herkes her istediğine anında ulaşamaz.

Bunu öğretin.

3-İyi polis-kötü polis oyunundan vazgeçin. Çocuklarınız bu oyunun farkındadırlar.

4-Çocuğunuzla ilişki ve iletişimde ‘açık çerçeve’ kuralını kullanın. Açık, net ve tam anlaşılabilir dil kullanın.

5-Gelecekte güçlü, başarılı ve sevgi dolu bir birey yetiştirmek için çocuğunuzun davranışlarını yönlendirin. Kişiliğini hedef almaktan kaçının.

6-Çocuğunuzun karar vermesine imkan tanıyın. Her kararın bir seçim olduğu inancıyla yetiştirin.

7-Çocuğunuzla ilgili geleceğe güvenle bakmak istiyorsanız; öncelikle tam özgüvenli, sakin, onaylanma beklentisi olmayan, tam odaklı, kendini ifade eden, girişimci, sorumluluklarını bilen, farkındalığı yüksek olması için yatırım yapın.

8-Kendi içsel dünyanızda olmayanları çocuğunuzdan beklemekten vazgeçin. Asla duygu sömürüsü ya da rüşvetle bir şey yaptırmaya çalışmayın. Siz de çocuğunuzda kaybedersiniz.

9-Çocuğunuzun hayat yolculuğu içinde başarısızını etkileyen; özgüven, kaygı, heyecan, utangaçlık, eleştirel içsel ses, odaklanma, sorumluluk, ders çalışma ve öğrenmeden kaçış, fobi, başarılı olma korkusu gibi olumsuz davranışları ortadan kaldırmak için eyleme geçin.

10-Çocuğunuz için ne istediğinizi sadece siz değil çocuğunuzun da bilmesi ve farkında olmasını sağlayın. Temel parolanız “biz birlikte güçlüyüz” ya da sizin belirleyeceğiniz özel bir “eylem” parolası olsun.

TATİL DÜŞÜNME ZAMANI

Öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Kılınç, sonuçların beklentilerle uyumlu çıkmaması halinde eylem ve yaklaşım kalıplarını değiştirdiklerinde sonuçların da değişeceğini söyledi. “Şimdi düşünme zamanı” diyen Kılınç, öğrencilerin istediği sonuçları için 8 adım atmalarını önerdi: 1-Kendinizden ne beklediğiniz kendinize sorun. Sizin gerçekte kendinizden ne beklediğiniz önemli. 2-Ailenizin harekete geçirmesiyle değil kendi sorumluluklarınızın yerine getirme gücüne sahip olduğunuzun farkında olun. 3-Siz kimin için başarılı olmaya çalışıyorsunuz? Kendiniz için mi, yoksa aile ve sevdikleriniz için mi? Bunun cevabını kendinize verin. 4-Kendinizin farkında olun. Başarılı olmanızı engelleyen güven eksikliği, heyecan, kaygı, korku, baskı, utangaçlık, sosyal fobiklik, gibi sorunlarınızın çözümü için ailenize açık olun. 5-Hayatta başarılı olmak istiyorsanız özgüvenli olun ve kendinize inanın. 6-15 tatil sürecinde beyninizi dinlendirin. 7-Tatil süresinde kurstan kursa, özel dersten özel derse koşmayı bırakın. 8-Kendi potansiyel gücünüze ve sorumluluklarınıza kısacası “hayatınıza sahip çıkın.”