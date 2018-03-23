Aiteler esnafına birlik çağrısı

İç Anadolu Bölgesi’nin “mobilya başkenti” Siteler’i ziyaret eden Başkan Tuna’yı, esnaf bağrına bastı. Başkan Tuna’ya ilçe ziyaretinde Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Karaca ile Siteler esnafı temsilcileri eşlik etti. Mobilya sektöründe Türkiye’nin en önemli merkezlerinden Siteler esnafını ziyaret ederek ‘hayırlı işler’ dileyen Başkan Tuna’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yol boyunca esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Mobilyacılar ve Lakeciler Esnaf ve Sanatkarları Odası’nda da esnaf temsilcileriyle bir araya geldi. Siteler esnafının sorunlarını dikkatle dinleyen Başkan Mustafa Tuna, “Siteler esnafı; akıllı, zeki ve çalışkan ama bir araya gelmekte sıkıntı yaşıyor. Herkes kendi imkanlarını ortaya koyarsa, birlikte hareket edilirse sorunları çok daha kolay çözeriz” diye konuştu.