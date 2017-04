Ak masa sorunları çözüyor

Ankara'da Keçiören Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Ak Masa birimi kendilerine ulaşan her talebi dikkatle takip ederek çözüme ulaştırma konusunda yoğun çaba sarf ediyor. Zaman zaman ilginç talepler de Ak Masa’ya ulaşıyor.

İLGİNÇ BAŞVURULAR YAPILIYOR

Gelen başvurular arasında “Üst komşumun çocuklarından şikayetçiyim ailesi terbiye verememiş, siz terbiye verin”, “Pazar tezgahlarındaki balık boylarının denetlenmesini istiyorum”, “Facebook şifremi unuttum, belediyeden öğrenebilir miyim?” gibi talepler de yer alırken, Ak Masa iki ilginç talebi de tatlıya bağlayarak gönülleri fethetti. Bu taleplerden biri “İnsanlara güvenemiyorum, bu yüzden evimi 6 aydır kiraya veremiyorum. Bana güvenilir kiracı bulun” diyen bir vatandaşın talebiydi. Bu başvuruya kayıtsız kalmayan Ak Masa yetkilileri, şu an bir belediye personelinin evde kiracı olduğunu ve ev sahibinin de çok mutlu olduğunu dile getirdi. Ailelerin karşı çıkmasına rağmen sevdiği kızı kaçıran Yozgatlı bir gencin “Eşim 18 yaşından küçük, ailesi onay vermediği için resmi nikah yapamadık ve eşim hamile. Ailesi şikayette bulunduğu için şu an sosyal hizmetlerde koruma altına alındı. Lütfen bana yardımcı olun, eşimin ailesini ikna edin. Eşime ve doğacak çocuğuma kavuşmak istiyorum” talebi üzerine de Ak Masa, Yozgat Sarıkaya Belediye Başkanlığı ve AK Parti Sarıkaya İlçe Başkanıyla irtibata geçerek ailelerin barışmasını sağladı. Ak Masa yetkilileri, “Bazen çok ilginç taleplerle de karşılaşabiliyoruz. Ama biz her talebi dikkatle dinliyor, en geç 15 gün içinde olumlu veya olumsuz sonuca ulaştırıyoruz” açıklamasını yaptı.