Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Akademisyenlerden öğrenciler yararına biblo sergisi

Ankara Üniversitesi (AÜ) Öğrenci Destek Komisyonu öğretim üyelerinin el emeği ile atık malzemelerden hazırladığı biblolar, geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere aktarılacak sergide beğeniye sunuldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, AÜ Öğrenci Destek Komisyonu öğretim üyeleri tarafından 2 ay süren çalışmalar sonucunda yapılan 280 minyatür eser, AÜ Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen Biblo Tasarım Sergisi'nde satışa sunuldu. Sergide, 75 ile 150 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan eserlerin geliri, ihtiyaç sahibi öğrencilere aktarılacak. AÜ Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, serginin açılışındaki konuşmasında, etkinliğin yalnızca sanat için değil, aynı zamanda anlamlı bir yardım etkinliğine dönüşmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti. 

Rektör Erkan İbiş, "Projeye destek veren öğretim üyelerine teşekkür ediyorum. Dünyayı ancak sevgiyle, iyilikle güzelleştirebiliriz. Bugün bu salondan yayılan güzel ruh halinin tüm dünyayı sarmasını diliyorum" değerlendirmesini yaptı.      

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan"dan İzmir"de kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tire Entegre Tesisleri'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tire Entegre Tesisleri'nin açılışını yaptı

Su böreği için kuyruğa giriyorlar

Su böreği için kuyruğa giriyorlar

Donmak üzere olan kuğu kurtarıldı

Donmak üzere olan kuğu kurtarıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA