Akademisyenlerden öğrenciler yararına biblo sergisi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, AÜ Öğrenci Destek Komisyonu öğretim üyeleri tarafından 2 ay süren çalışmalar sonucunda yapılan 280 minyatür eser, AÜ Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen Biblo Tasarım Sergisi'nde satışa sunuldu. Sergide, 75 ile 150 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan eserlerin geliri, ihtiyaç sahibi öğrencilere aktarılacak. AÜ Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, serginin açılışındaki konuşmasında, etkinliğin yalnızca sanat için değil, aynı zamanda anlamlı bir yardım etkinliğine dönüşmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.

Rektör Erkan İbiş, "Projeye destek veren öğretim üyelerine teşekkür ediyorum. Dünyayı ancak sevgiyle, iyilikle güzelleştirebiliriz. Bugün bu salondan yayılan güzel ruh halinin tüm dünyayı sarmasını diliyorum" değerlendirmesini yaptı.